Отиде си един от доайените на телевизията в България
Инж. Николай Антонов е един достоен българин, отдаден професионалист и човек с внушителен принос към развитието на студийната телевизионна техника и технологии в България.
Роден през 1933 година, той посвещава професионалния си живот на техническото развитие на телевизията у нас, пише БНТ. В качеството си на зам.-председател на Комитета за телевизия и радио под негово ръководство е иницииран и осъществен през 70-те години цялостния технологичен преход от черно-бяла към цветна телевизия в България.
Неговият принос обхваща, както модернизацията и разширяването на студийната и предавателна техника, така и организацията на нейната сервизна дейност. Неговите знания, визионерски поглед и организационни умения имат също решаващо значение за своевременния успешен преход към следващия етап на развитие – цифровото телевизионно производство у нас.
Николай Антонов остави след себе си не само технически постижения, но и пример на едно цяло поколение специалисти за отдаденост, дисциплина и служене на обществото. Той остави ярка следа в развитието на българската телевизия.
Опелото ще се състои на 4 март 2026 г. от 12:30 часа в софийския катедрален храм "Света Неделя".
