|Отиде си доайенът Йордан Петров
Петров е роден през 1933 г. във Видин. Завършва специалност "Плакат“ в Художествената академия в София.
"Работата му в областта на графичния дизайн и плаката го отвежда до престижни международни форуми, както и до реализация на многобройни национални експозиции в редица европейски и световни културни центрове", казват от СБХ.
Паралелно с това Петров води активна кураторска дейност, развива и живописно творчество, което представя в поредица самостоятелни изложби. През 2024 г. се състоя изложба в СБХ, в галерията на столичната ул. ,,Шипка 6", свързана с 90-годишнината му.
"Отвъд мащаба на творческата му биография и международните му участия, Йордан Петров е пример за устойчивост и вътрешна свобода, автор, който до последните си години продължава да работи с ясно съзнание за изкуството като жив процес, отворен към експеримента и чувствителен към времето. Неговото присъствие в българската култура е значимо, а качествата на работата му ще останат трайна част от спомена за него", казват още от СБХ.
