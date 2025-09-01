ИЗПРАТИ НОВИНА
От днес тол камерите ще засичат средната ни скорост, започват и глобите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:56
© Plovdiv24.bg
От 1 септември 2025 г. камерите на тол системата започват официално да следят не само моментната, но и средната скорост по определени отсечки.

Когато говорим за "средна скорост“, не става дума за камера, която снима в момента, в който профучите покрай нея. Вместо това, системата следи колко време ви отнема да изминете дадена отсечка – например 20 или 30 километра. Ако сте го направили "по-бързо от възможното“, значи сте натискали газта повече от допустимото. И глобата е в пощата.

Системата използва вече познатите тол камери, монтирани в началото и края на всяка отсечка. Те засичат точното ви време на преминаване и смятат дали сте карали в рамките на ограничението. Това е доста по-трудно за заобикаляне от класическите радари – защото не зависи от това с колко сте карали "в момента“, а как сте се движили в целия участък.

Кога влизат в сила глобите за средна скорост?

Официалният старт е 1 септември 2025 г. До сега камерите работеха, но в тестов период. Ако сте получили снимка през август – тя няма да е за средна скорост, а по-скоро за нещо друго: непоставен колан, липсващи светлини, изтекла застраховка и т.н., пише pariteni.bg. Причината е, че системата вече е напълно свързана с базата данни на МВР.

На първо време – само по магистрала "Тракия“ и Северната скоростна тангента на София. Ето някои от основните участъци:

Първите пътни отсечки, в които тол системата ще следи средната скорост, са:

– 30 километра между пътните възли Стара Загора и Нова Загора

– 13-километров участък между възлите Сливен и Зимница

– отсечката между пътен възел Пловдив Изток и Белозем, която е с дължина около 25 км

– 10 километра между отклоненията за Велинград и Калугерово

– около 9 км между пътните възли Чирпан и разклона за Стара Загора

– част от "Тракия“ между Вакарел и Ихтиман – около 19 километра

– 8-километрова отсечка от разклона за Айтос до новата детелина на Северния обходен път на Бургас

– 28 километра между възел Пазарджик и Пловдив Запад

– 23-километров сегмент от разклона за Костенец до този за Мухово – включително и тунел "Траянови врата“

– 35 километра, обхващащи маршрута между Пазарджик и Пловдив Север

– 22-километров участък, разположен между възел Пазарджик и възел Цалапица

– 30 километра между пътния възел Българово и отбивката за Айтос

– 9 км между пътния възел Оризово и този при Чирпан

– около 9 километра между Костенец и тунел "Траянови врата“

– отсечката между Карнобат и Българово – с дължина от около 26 км

– 36 километра между възлите Нова Загора и Сливен

И това не е пълен списък – в първия етап ще работят 50 отсечки, които постепенно ще се обявяват от АПИ. След "Тракия“ идва ред на магистрала "Хемус“, но само в западната й част, както и по "Струма“ и новата отсечка между Мездра и Ботевград, щом тя бъде напълно завършена и получи нужния акт 16.


