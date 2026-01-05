ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
От Германия: Да се спрат социалните помощи за бедни мигранти от България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:10Коментари (0)775
©
Депутатите от Християнсоциалистически съюз в Бундестага се събират в манастира Зеон, те ще го направят с нов лидер и с добре познат дневен ред. Александър Хофман, новият председател на парламентарната група на ХСС, ще ръководи за първи път зимната среща. Очакванията са не толкова към стила му, колкото към това дали ще продължи твърдата линия на партията по темата, която от години ѝ носи публична разпознаваемост: ограничаването на миграцията към германската социална система, предава изданието Münchner Merkur.

Основното послание ще бъде по-строга миграционна политика, като особен акцент се поставя върху така наречената "миграция на бедността“ от страни членки на ЕС – на първо място България и Румъния. В проекторешението на депутатите от ХСС разполага, се настоява за сериозно затягане на правилата, които в момента позволяват достъп до социални помощи при минимална заетост.

По оценка на ХСС настоящите европейски регулации създават условия за злоупотреби. Границата от 5,5 работни часа седмично е достатъчна, за да се придобие статут на "работник“ в ЕС и с това – право на престой и социални плащания в Германия. Според ХСС това е довело до устойчиви модели на експлоатация, при които бедни мигранти от България биват привличани с фиктивни миниработи, настанявани в пренаселени и занемарени жилища, а реалната печалба остава за посредници, наемодатели и мрежи за социални измами.

"Трудовата миграция към Германия не бива да бъде миграция на бедността“, заявява Хофман. Затова ХСС настоява за промяна в европейската директива за свободното движение, така че понятието "работник“ да означава реална и устойчива заетост, а не формално изпълнение на минимални часове с цел достъп до помощи. Целта, по думите му, е да се спре "бандитският и мафиотски организиран внос на бедност в германската социална държава“.

В този контекст темите за депортации, граничен контрол и връщане на бежанци от трети страни остават важни, но дебатът за бедните мигранти от България и Румъния се очертава като ключов за вътрешнополитическия натиск върху правителството. ХСС аргументира позицията си с необходимостта да се защити самият принцип на свободното движение на работници в ЕС, който според партията е застрашен именно от системните злоупотреби.

Според тях достъпът до германската социална система трябва да бъде резултат от реален труд, а не от бедност, внасяна през европейските правила. В противен случай, предупреждава ХСС, обществената подкрепа за свободното движение в ЕС ще продължи да ерозира – особено в региони, където социалното напрежение вече е осезаемо.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Психолог съветва как да влезем бързо в работен режим след дългите...
11:30 / 05.01.2026
Николай Василев: Никоя държава не е била по-подготвена от Българи...
10:37 / 05.01.2026
BBC: Най-бедната страна в Европейския съюз изпревари Полша, Чехия...
09:55 / 05.01.2025
Шефът на една от големите търговски вериги: Няма чужди евроцентов...
10:00 / 05.01.2026
Собственик на селски магазин: Стресът е голям. Казвам на хората д...
09:34 / 05.01.2026
Автомобилно меле във Велико Търново: Един е загинал, а четирима с...
09:36 / 05.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
20:30 / 03.01.2026
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
09:08 / 03.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Богоявление 2026 г.
Отиде си великият Димитър Пенев!
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: