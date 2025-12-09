ЗАРЕЖДАНЕ...
|От 1 януари – тегления и картови плащания само в евро
Банката информира ползвателите си следното:
"Във връзка с предстоящото преминаване към еврото подготвихме за теб важна и полезна информация, която ще ти помогне спокойно да организираш своите плащания и банкови операции в края на годината. Ние сме до теб във всяка стъпка, за да осигурим гладък и неусетен преход към новата валута.
Увери се, че разполагаш с достатъчно налични пари - можеш да изтеглиш левове от банкомат и да извършваш картови плащания в лева до 22:30 ч. на 31 декември.
Подсигури си достатъчна наличност и по твоите карти – можеш да превеждаш средства към тях през e-Postbank и m-Postbank до 12:00 ч. на 30 декември.
Погрижи се за средствата си, като ги депозираш по твоя сметка, за да бъдат автоматично и безплатно превалутирани в евро на 1 януари.
В периода 30 декември - 2 януари предстои пренастройване на нашите системи, поради което част от услугите ще бъдат с ограничен достъп.
От 1 януари – тегления и картови плащания само в евро.
След 1:00 ч. на 1 януари тегленията и картовите плащания ще се извършват само в евро.
Не забравяй, че ще можеш да се разплащаш спокойно с левови банкноти и монети в брой и през целия месец януари."
