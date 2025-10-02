ЗАРЕЖДАНЕ...
|От 1 януари 2026 влизат в сила промени, които засягат всички нови автомобили
Реформите са част от усилията на ЕС за по-чиста, по-безопасна и по-устойчива автомобилна мобилност.
Евро 7 идва: новият екостандарт за автомобили
От 29 ноември 2026 г. влиза в сила новият стандарт за емисии – Евро 7, който ще засегне всички нови модели автомобили и леки търговски превозни средства. От 2027 г. изискванията ще се прилагат и за всички новорегистрирани коли.
Какво предвижда Евро 7:
По-прецизни измервания на ултрафините прахови частици от бензинови двигатели.
Въвеждане на гранични стойности за частици, отделяни от спирачки и гуми.
Нов стандарт за автомобилни гуми, които ще отделят по-малко частици и ще имат по-дълъг живот.
Електрическите коли под лупа: строги изисквания за батериите
Новите регулации въвеждат изисквания за дълготрайността на батериите при електромобили и plug-in хибриди. Производителите ще бъдат задължени да гарантират производителността на батерията за по-дълъг период.
Минимални показатели:
След 5 години или 100 000 км – батерията трябва да запази поне 80% от капацитета си.
След 160 000 км – минимум 72% капацитет.
Освен това автомобилните компании ще трябва да документират и доказват, че батериите и електрическите системи на колите запазват ефективността си през целия експлоатационен период.
Безопасността – на първа линия: eCall става задължителен
От 1 януари 2026 г. всички нови автомобили ще трябва да бъдат оборудвани с ново поколение система eCall, която автоматично алармира спешните служби при катастрофа. Без тази система колата няма да може да бъде регистрирана.
От 2027 г. дори опит за регистрация на нов автомобил без eCall ще бъде невъзможен. Целта е бързо реагиране при инциденти и спасяване на човешки животи.
Нови изисквания за лекотоварните камиони
Компаниите, които използват леки камиони между 2,5 и 3,5 тона, ще бъдат задължени от 1 юли 2026 г. да монтират интелигентни тахографи.
Тези устройства ще следят:
Времето на шофиране и почивка,
Преминавания на граници,
Опити за манипулиране на данните.
Тахографите са част от борбата с измамите, преумората при водачите и нелегалния транспорт.
Защо всичко това е важно?
Промените са част от по-широкия ангажимент на Европейския съюз към екологичния преход, пътната безопасност и технологичната устойчивост. Новите регулации ще доведат до:
По-чист въздух,
По-надеждни електромобили,
По-малко жертви на пътя,
И по-прозрачен транспортен сектор.
Какво трябва да знаят шофьорите у нас?
Макар част от промените да се отнасят до нови автомобили, те ще окажат непосредствено влияние върху пазара, застраховките, поддръжката и цените на колите.
Собствениците, които планират покупка на нов автомобил след 2025 г., трябва да се информират добре за предстоящите изисквания. Възможно е някои модели, които днес отговарят на стандартите, да станат нерегистрируеми или по-скъпи за поддръжка след влизане в сила на новите правила, пише "Стандарт".
