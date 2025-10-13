ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Освен с по-добрите магистрали, Сърбия ни изпревари дори и в защитата на длъжниците
Според организацията, между първото и второто четене на закона депутатите са премахнали ключови текстове, в резултат на което нормативната рамка покрива само банковите кредити, но не и задълженията към небанкови институции и телекоми.
По данни на Асоциацията за управление на вземания, банките и небанковите институции (основно фирми за бързи кредити) вече имат по 35% дял от общия обем дългове, а 18% от задълженията са към телекомите. Според АЗП това означава, че при събирането на 65% от дълговете колекторските компании продължават да използват методи на натиск и психически тормоз.
Според статистиката на Българската народна банка (БНБ), през второто тримесечие на 2025 г. брутните необслужвани кредити са се увеличили с 127 млн. лв. (3,3%), достигайки 3,9 млрд. лв. При домакинствата ръстът е 43 млн. лв.
От АЗП изтъкват, че България изостава в защитата на основните човешки права, като години наред отказва да въведе европейския опит в борбата със задлъжнялостта.
"Освен с по-добрите магистрали, съседна Сърбия ни изпревари дори и по този въпрос, като отдавна прилага европейския модел на доброволно изпълнение. Той насърчава разсрочването и доброволното погасяване на дълговете, а у нас системно се отказва въвеждането му. Сръбският закон забранява телефонния тормоз, допуска единствено писмени напомняния и защитава длъжниците от злоупотреби“, коментират от асоциацията.
АЗП напомня, че в Сърбия не може да се прехвърлят задължения без изричното съгласие на длъжника, докато в България колекторите купуват всякакви дългове, включително погасени по давност, и продължават да изискват плащане.
Процедурата по доброволно изпълнение представлява европейски модел, при който съдебен изпълнител кани длъжника да плати доброволно, без запори, принуда или заплахи. Тя дава възможност за: разсрочване на дълга чрез споразумение; безплатна процедура за длъжника; спестяване на съдебни и адвокатски такси; по-малко натоварване на съдилищата; право на длъжника да откаже участие.
По данни на Асоциацията за управление на вземания, средният размер на продадените потребителски кредити през 2024 г. е 909 лв. Според АЗП е парадоксално, че именно при такива малки задължения се отказва въвеждането на доказано ефективния модел на доброволно изпълнение, който би намалил натиска върху хората и съдилищата.
"Днес, когато броят на проблемните кредити расте, а хората са подложени на ежедневен натиск от безконтролно растящите цени и инфлацията, България остава единствената държава в региона без механизъм за защита на длъжниците. Европейският път минава през доброволното, не принудителното изпълнение,“ подчертават от Асоциацията за защита на потребителите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
88% от учителите биха участвали в протести, ако няма увеличение н...
09:00 / 13.10.2025
Сиромахов е поредният, напуснал близкия кръг на Слави Трифонов
08:54 / 13.10.2025
Учителите ликуват, министър ги зарадва с новина!
08:14 / 13.10.2025
Предложение: Държавата да поема здравните вноски на работници, из...
07:50 / 13.10.2025
Спират изцяло трафика от Пловдив към София по АМ "Тракия" четири ...
07:50 / 13.10.2025
Барбалов за цените в евро: Стимулът ще е на практика да се закръг...
07:52 / 13.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS