ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Освен с по-добрите магистрали, Сърбия ни изпревари дори и в защитата на длъжниците
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:16Коментари (0)262
©
Колекторските компании продължават да прилагат практики на натиск и психически тормоз спрямо длъжниците, въпреки приетия през юни Закон за лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити, предупреждават от Асоциацията за защита на потребителите (АЗП).

Според организацията, между първото и второто четене на закона депутатите са премахнали ключови текстове, в резултат на което нормативната рамка покрива само банковите кредити, но не и задълженията към небанкови институции и телекоми.

По данни на Асоциацията за управление на вземания, банките и небанковите институции (основно фирми за бързи кредити) вече имат по 35% дял от общия обем дългове, а 18% от задълженията са към телекомите. Според АЗП това означава, че при събирането на 65% от дълговете колекторските компании продължават да използват методи на натиск и психически тормоз.

Според статистиката на Българската народна банка (БНБ), през второто тримесечие на 2025 г. брутните необслужвани кредити са се увеличили с 127 млн. лв. (3,3%), достигайки 3,9 млрд. лв. При домакинствата ръстът е 43 млн. лв.

От АЗП изтъкват, че България изостава в защитата на основните човешки права, като години наред отказва да въведе европейския опит в борбата със задлъжнялостта.

"Освен с по-добрите магистрали, съседна Сърбия ни изпревари дори и по този въпрос, като отдавна прилага европейския модел на доброволно изпълнение. Той насърчава разсрочването и доброволното погасяване на дълговете, а у нас системно се отказва въвеждането му. Сръбският закон забранява телефонния тормоз, допуска единствено писмени напомняния и защитава длъжниците от злоупотреби“, коментират от асоциацията.

АЗП напомня, че в Сърбия не може да се прехвърлят задължения без изричното съгласие на длъжника, докато в България колекторите купуват всякакви дългове, включително погасени по давност, и продължават да изискват плащане.

Процедурата по доброволно изпълнение представлява европейски модел, при който съдебен изпълнител кани длъжника да плати доброволно, без запори, принуда или заплахи. Тя дава възможност за: разсрочване на дълга чрез споразумение; безплатна процедура за длъжника; спестяване на съдебни и адвокатски такси; по-малко натоварване на съдилищата; право на длъжника да откаже участие.

По данни на Асоциацията за управление на вземания, средният размер на продадените потребителски кредити през 2024 г. е 909 лв. Според АЗП е парадоксално, че именно при такива малки задължения се отказва въвеждането на доказано ефективния модел на доброволно изпълнение, който би намалил натиска върху хората и съдилищата.

"Днес, когато броят на проблемните кредити расте, а хората са подложени на ежедневен натиск от безконтролно растящите цени и инфлацията, България остава единствената държава в региона без механизъм за защита на длъжниците. Европейският път минава през доброволното, не принудителното изпълнение,“ подчертават от Асоциацията за защита на потребителите.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
88% от учителите биха участвали в протести, ако няма увеличение н...
09:00 / 13.10.2025
Сиромахов е поредният, напуснал близкия кръг на Слави Трифонов
08:54 / 13.10.2025
Учителите ликуват, министър ги зарадва с новина!
08:14 / 13.10.2025
Предложение: Държавата да поема здравните вноски на работници, из...
07:50 / 13.10.2025
Спират изцяло трафика от Пловдив към София по АМ "Тракия" четири ...
07:50 / 13.10.2025
Барбалов за цените в евро: Стимулът ще е на практика да се закръг...
07:52 / 13.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
14:10 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
19:31 / 11.10.2025
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
13:26 / 11.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на Марица
Удвояват околовръстното на Пловдив
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: