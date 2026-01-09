Още една водеща аут от bTV

© Цветанка Ризова ще бъде махната от ефир. Според "Уикенд" 3 са причините - катастрофирал рейтинг, самоизтъкване и скандалът с Николай Попов, бащата на Сияна.



Според таблоида въпрос на време било водещата да бъде "пенсионирана“. Това се "говорило в коридорите на телевизията“. Чашата преляла при едно от първите й предавания, в което последва чутовен монолог от нейна страна за свободата на словото. Ризова се самоизтъквала като "рупор“ и "неудобен за статуквото“ журналист



В същото време обаче дългият престой на екрана очевидно е уморил и зрителите от нея и рейтингът й се е сринал до критични нива, което прави предаването й крайно нерентабилно за телевизията.



Бащата на Сияна атакува гост на Цветанка Ризова - експерта Карапетков заради съмненията му, че експертизата по неговото дело ще бъде манипулирана, защото Карапетков от друга страна е близък приятел с Явор Нотев, който защитава шофьора на тира, прегазил Сияна.



Според публикацията Цветанка Ризова няма да бъде освобождавана, а просто няма да бъде удължен договорът й, който изтичал скоро.