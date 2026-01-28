ЗАРЕЖДАНЕ...
|Осеммесечният Даниел Василев се нуждае от спешно специализирано лечение
Още през първата седмица след раждането си Даниел претърпява сложна сърдечна операция. След интервенцията детето прекарва продължителен период на апаратна вентилация, а вследствие на усложнения губи сукателния и гълтателния си рефлекс. В този ранен етап се установяват и тежки проблеми със зрението, като Даниел губи зрението си с едното око.
С времето става ясно, че състоянието му изисква продължително и специализирано лечение. След множество прегледи и консултации в България лекарите предупреждават, че без навременно и интензивно лечение рискът от трайни увреждания за цял живот е изключително висок.
Надеждата на семейството е в Schön Klinik Vogtareuth, Германия - една от водещите клиники в Европа, специализирана в детска неврология, епилептология и интензивна невропедиатрична рехабилитация – е разгледала медицинската документация на детето и е изготвила официална оферта за лечение.
Офертата е за 4-седмично болнично лечение, включващо интензивна диагностика, специализирана терапия, рехабилитация и денонощен лекарски и сестрински контрол. Според специалистите именно сега е критичният момент, в който мозъкът на Даниел има най-голям потенциал за възстановяване и развитие.
Поради тежкото му състояние детето не може да бъде транспортирано с пътнически самолет, автомобил или автобус. Необходим е специализиран медицински транспорт – медицински самолет и линейка тип bed-to-bed, осигурени от компанията EMS Air Ambulance.
Общата стойност на лечението и транспортирането възлиза на 127 151 евро, като сумата трябва да бъде заплатена авансово, за да бъде насрочена дата за прием в клиниката. За семейството тази сума е непосилна, а времето е решаващ фактор.
Родителите на Даниел се обръщат към обществеността с молба за подкрепа, за да дадат шанс на детето си да се развива, да се храни самостоятелно и да живее с възможно най-добро качество на живот.
Всеки, който желае да помогне, може да го направи чрез дарение или споделяне на кампанията:
Дарителска платформа:
https://pavelandreev.org/bg/campaign/daniel-se-bori-za-shans-za-palnotsenen-jivot
Банков превод:
Получател: Фондация "Павел Андреев“
IBAN: BG62BUIN95611000742767
BIC: BUINBGSF
Основание: Даниел Василев
