Организират протести след инцидента със семейството от Пловдив на морето
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:13
©
"На 22.08.2025 (петък) от 12:00 ч. пред Съдебната палата в София и съдебната палата в Бургас се събираме на протест срещу решението Никола Бургазлиев – който с АТВ помете семейство от Пловдив с деца по време на тяхната почивка – да бъде пуснат под домашен арест.

Такова престъпление не може да се посреща с меко наказание! Ние от Сдружение "Ангели на пътя“ настояваме за незабавна среща с главния прокурор и министър Митов, за да гарантираме, че няма да бъдат укрити доказателства и този случай няма да остане без справедливост.

Елате и подкрепете борбата за живот, справедливост и сигурност на пътя!", съобщиха от Сдружението.


Още по темата: общо новини по темата: 8
16.08.2025 Домашен арест за младежа, помел с АТВ пловдивско семейство с три деца
16.08.2025 Повдигат обвинения срещу младежа, прегазил с АТВ семейство от Пловдив
15.08.2025 Тодор Батков-младши: Въпросът не беше дали ще се случи такъв инцидент, а
кога
15.08.2025 И двамата родители на 18-годишния младеж, който предизвика мелето в Слънчев бряг, са служители на МВР
15.08.2025 Опровергаха твърдението, че майката на младежа, помел туристи в Слънчев бряг, работи в съдебната система
15.08.2025 Роднини на тежко пострадалото семейство от Пловдив: Прикриват подробности
Митов вече трябваше да е изхвърчал като тапа!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Много дъжд до часове, ето къде!
13:55 / 18.08.2025
Доматите и картофите поевтиняват, а свинското, сиренето и олиото ...
13:50 / 18.08.2025
Ще има рязко вдигане на заплатите
13:51 / 18.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украи...
12:01 / 18.08.2025
Омбудсманът предложи шефката на КЗП за свой заместник
11:41 / 18.08.2025
Калин Стоянов: Това е повече от скандално
11:42 / 18.08.2025

