Опитен криминалист: Убийството в Първомай не е заради обир, има личен мотив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:39
© bTV
Засилено полицейско присъствие и масирани проверки бяха извършени вчера в Студентски град в столицата. По непотвърдена към момента информация на bTV, именно там е задържан заподозреният за жестокото убийство на 44-годишна жена в Първомай.

Тялото на жената беше открито от 18-годишния ѝ син в дома им, като според разследващите става въпрос за тежко криминално престъпление, извършено с особена жестокост.

Часове след сигнала, криминалистите работят по няколко основни версии. Една от тях е, че убиецът е познавал жертвата.

"Едва ли става въпрос за обир. Действията говорят за личен мотив и преднамерена жестокост“, коментира криминалистът Иван Савов.

По думите му обстоятелствата около бягството на заподозрения в Студентски град подсказват за предварително обмисляне на действията. Въпреки това фактът, че мъжът е заснет от камери в Първомай, сочи, че той не е бил достатъчно подготвен да избегне разкриване.

"Става въпрос вероятно за млад човек, воден повече от емоции, отколкото от хладнокръвно планиране“, допълни Савов.

Задържаният може да е имал лични отношения с дъщерята на жертвата. Все още обаче от МВР не са направили официално изявление по случая.

Разследващите извършиха оглед и претърсване в жилището на жертвата, като действията на криминалистите продължиха с часове.

"При подобни случаи няма ограничение във времето за оглед. Продължава се толкова, колкото е необходимо, за да се изяснят всички факти и да се съберат доказателства“, обясни още Савов.

Не се изключва и версия, макар и малко вероятна според експертите, че престъплението може да е свързано с работата на съпруга на жертвата, бивш полицай.

"В последните десетилетия има редица случаи, при които служители на МВР или техни близки стават обект на атаки – от палежи и вандализъм до физическа разправа“, заяви криминалистът.

Очаква се в следващите часове МВР да излезе с официална информация за задържането на заподозрения и напредъка по разследването.


Няма невъзможна версия. Дори такава, че убиецът да е имал отношения и с майката. Или най-малкото тя да е била основната цел, а дъщерята само инструмент за постигане на първоначалната цел. Рядко някой ще посегне на съпругата, когато имаш зъб на съпруга. Обикновено се атакуват децата. Но нека изчакаме какво ще разследват службите.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

