ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
В лабораторията на предприятието са анализирани 17 различни продукта, закупени на случаен принцип от магазини в цялата страна. В 19% от изследваните течности е установено съдържание на метанол в пъти над допустимите норми. Резултатите, заедно с касовите бележки за покупка, са изпратени до Комисията за защита на потребителите и Министерството на здравеопазването.
"Метанолът е силно токсичен индустриален продукт. Той не е създаден за използване от обикновения потребител. Рискът е особено голям, тъй като освен тежки увреждания на човешкия организъм може да доведе и до фатален край“, предупреждава Иван Попчев, производител.
Заради ярките си цветове тези препарати представляват сериозна опасност, ако попаднат в ръцете на деца. Опасността обаче не се изчерпва само с поглъщане.
По думите на специалистите, изпаренията на метанола могат да навредят и по време на шофиране.
"При пътуване от час-два и използване на чистачките 10–15 пъти, част от изпаренията попадат в купето. Това може да предизвика замайване, поява на бели петна пред очите, което е изключително опасно при управление на автомобил и може да доведе до инциденти“, обяснява Попчев.
Експертите са установили и сериозни разминавания между съдържанието и информацията на етикетите. При някои от продуктите, въпреки че е посочена друга съставка, лабораторният анализ показва наличие на метанол.
Съветът към потребителите е да бъдат особено внимателни и да четат етикетите при покупка. Практиката обаче показва друго - Потребителите рядко четат етикетите
От Министерството на здравеопазването съобщиха , че работят по сигнала и ще оповестят резултатите след приключване на проверката. В позицията си напомнят, че от 2018 г. е забранено течности за чистачки и размразяване, предназначени за масовия потребител, да съдържат 0,6% или повече метанол, тъй като веществото е опасно и може да доведе до отравяния.
Въпреки това, докато проверките на институциите продължават, всички съмнителни продукти остават свободно достъпни в търговската мрежа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Влиза в продажба еднодневната винетка
13:07 / 01.02.2026
Иво Христов: Опонентите побързаха да подлеят вода като регистрира...
14:02 / 01.02.2026
Илияна Йотова каза кога започва консултациите с парламентарните г...
13:15 / 01.02.2026
Лошото време предизвика хаос на АМ "Тракия"!
12:14 / 01.02.2026
Цола Драгойчева за смърните присъди от Народния съд: Никога не бя...
12:00 / 01.02.2026
Турци пазаруват в Гърция, а гърци - в България
10:43 / 01.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS