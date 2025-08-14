ЗАРЕЖДАНЕ...
|Онлайн измами, фалшива храна и подвеждащи етикети подкопават доверието в България
Особено тревожно е състоянието при храните – широко разпространено е подвеждащо етикетиране, използване на термини като "био“ и "еко“ без реална сертификация, подмяна на съставки и заблуждаващи здравословни твърдения. Само 43% от анкетираните взимат устойчивостта предвид при покупка на храна – рязък спад спрямо предходни години.
В България проблемът се задълбочава поради липсата на ефективен контрол върху онлайн търговията с храни. Все повече продукти се предлагат чрез сайтове и социални мрежи, често без регистрация в БАБХ, без етикети, документи или информация за произход, срок на годност и съставки. Термини като "домашно“, "натурално“ или "без консерванти“ масово се използват без основание. Много потребители не знаят правата си при покупка онлайн, а при проблем – нямат възможност за рекламация.
В този контекст Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние. Проектът предвижда само бизнес оператори или доставчици, регистрирани по Закона за храните, да имат право да предлагат храни онлайн – чрез интернет страници, социални мрежи, телефон или електронна поща. Изисква се задължителна регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните и използване на превозни средства, които отговарят на хигиенните изисквания.
Сдружението за достъпна и качествена храна от години настоява за подобни мерки и като активен член на SAFE – Safe Food Advocacy Europe алармира, че храната в ЕС и България често не отговаря на изискванията за прозрачност и безопасност.
"Днес потребителят се лута между етикети, реклами и обещания, без да има реална гаранция какво слага на масата. Подмяната на истината с маркетинг е не просто нечестна – тя е опасна. Нашата мисия е ясна: прозрачност, отговорност и храна, на която можем да се доверим“, заяви инж. д-р Андрей Велчев, председател на Управителния съвет на Сдружението.
Организацията изразява надежда, че БАБХ и КЗП ще засилят съвместния си контрол, защото за четирите години от съществуването на сдружението реалните примери за ефективни съвместни действия и последвали актове са пренебрежително малко.
SAFE е базирана в Брюксел европейска организация, създадена през 2015 г., която обединява потребителски структури от всички държави членки. Заедно работим за ефективна регулация, достоверна информация на етикета, санкции срещу хранителни измами и защита на здравето на хората.
