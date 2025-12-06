ЗАРЕЖДАНЕ...
|Онколог: Около 15% от диагностицираните пациенти с карцином на белия дроб не са активни пушачи
Това заяви в интервю за News.bg доктор Дина Мохаммад-Лазарова, онколог в УМБАЛ "Св. Екатерина". Тя предупреди - няма безопасни цигари.
"Всичко, което съдържа тютюн и никотин, отделя вредни вещества, които в своята същност водят до увреда на белодробния паренхим и съответно да развитие на онкологично заболяване", обясни тя.
Пасивното тютюнопушене също е опасно. Около 15% от диагностицираните пациенти с карцином на белия дроб не са активни пушачи, изтъкна доктор Дина Мохаммад-Лазарова.
Пациентите с Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) са по-рискова група, по думите ѝ. Симптомите на това заболяване обаче са неспецифични и могат са се объркат с обикновен грип. Кашлицата е основен симптом, обясни онкологът.
Тенденцията е все по-млади хора да бъдат засегнати от диагнозата рак на белия дроб. Мръсният въздух също може да предизвика рак на белия дроб, стана ясно от думите ѝ.
Качеството на въздуха и околната среда имат огромно значение, според доктор Дина Мохаммад-Лазарова.
Лечението зависи от стадия на заболяването, каза онкологът. Тя успокои, че дори и в напреднал стадий лекарите успяват да го вкарат в някакъв контрол. "Има пациенти, които с години живеят на имунотерапия с много напреднало заболяване с много добро качество на живот", посочи лекарят.
Превенцията включва ограничаване на вредните навици. Важна е и физическата активност сред природата.
Лечението на рака на белия дроб е мултимодално, стана ясно от коментара ѝ. Всеки пациент получава индивидуален подход. А това, което е важно да знаят пациентите е, че българските онколози разполагат с богат арсенал в борбата с това онкологично заболяване.
