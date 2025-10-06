Октомври е, местим стрелките с един час назад

© Plovdiv24.bg Тази есен ще преместим стрелките на часовниците с един час назад на 26 октомври. Това трябва да стане в 04.00 часа след полунощ. Всъщност това е общоприетото астрономическо време, докато лятното е извънредно.



През септември 2018 година Европейската комисия излезе с предложение местенето на стрелките да се случи за последно, като различните държави да изберат до март дали искат да останат на астрономическо време (зимно), или на лятно часово време. Прекратяването на смяната на часа обаче засега се отложи.



Идеята за смяна на времето първо хрумва на Бенджамин Франклин. Той пише писмо до редактор на вестник "Парижки журнал" през 1784 г., като предлага на парижани да стават и да си лягат по-рано. На практика идеята е приложена от германското правителство по време на Първата световна война в периода 30 април - 1 октомври 1916 г. Великобритания е втората държава, която в началото въвежда лятно часово време от 21 май до 1 октомври 1916 г.