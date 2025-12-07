ЗАРЕЖДАНЕ...
|Около 40 деца в неравностойно положение се обучават в училището-пансион в Русаля
"Не успяхме да получим лиценз за гимназия и се водим основно училище, но приютяваме гимназистите си в уикендите. Идеята ни е да построим още един пансион, където да могат да нощуват само големите. Така ще е много по-добре логистично. В момента търсим начини и средства за построяването му“, каза Златко Златков.
Училището-пансион вече може да се похвали със студент, който учи скулптора във Великотърновския университет. Името му е Веско. Неговият пример следва Габи, която ще кандидатства догодина.
"Радваме се, че тези деца имат продължават обучението си. Основната ни цел е да ги изучим, а им помогнем да се развият и да разберат, че могат да правят повече неща извън средата, в която са отраснали. Да разберат, че света е пълен с възможности стига човек да има достатъчно самочувствие и желание да се развива“, обясни техническият директор.
Златков обясни и как е започнало всичко:
"Като актьори в "Театрална формация БИС БАРД“ посещавахме много места за деца, лишени от родителска грижа. Първо изнасяхме спектакли, след това започнахме и да работим с децата. Откривахме техния интелектуален и творчески потенциал, работихме по програми, които обаче имат начало и край. На Анимари и хрумна идеята да си направим училище, в което да можем да помагаме на малчуганите перманентно. Ремонтирахме занемареното училище в селото. До нея построихме столова с топла връзка и пансион, в който децата да живеят. Свързахме се със социалните служби в почти цялата България и така започнахме да намираме учениците си“, разказа Златков.
Благородната кауза на актьорите Анимари Димитрова и Златко Златев, които създават училището-пансион преди повече от 10 години вече има и посветен филм. Името му е "Училище за надежда“. Режисьор и сценарист на лентата е Яна Алексиева, а продуцент е Симеон Цончев.
Училището-пансион в село Русаля разчита на дарения и спонсорства, защото държавата дава твърде малка част от необходимите средства. Всяка една помощ е добре дошла. В момента има нужда от хигиенни материали: хавлии, четки за зъби, сапуни, шампоани и др.
Може да занесете дарението си на място или да изпратите пари по банков път.
Получател: Сдружение РУСАЛЯ
IBAN: BG68BGUS91601009862600
BIC: BGUSBGSF
Банка: БАКБ
