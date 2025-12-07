ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Около 40 деца в неравностойно положение се обучават в училището-пансион в Русаля
Автор: Биляна Бозинарева 12:29Коментари (0)9
©
Около 40 деца в неравностойно положение се обучават в училището-пансион по изкуства и занаяти  за деца в неравностойно положение “Димитър Екимов“ в българското село Русаля. Това каза един от създателите му Златко Златков за предаването "Приказките от днес“ на Радио Фокус.

"Не успяхме да получим лиценз за гимназия и се водим основно училище, но приютяваме гимназистите си в уикендите. Идеята ни е да построим още един пансион, където да могат да нощуват само големите. Така ще е много по-добре логистично. В момента търсим начини и средства за построяването му“, каза Златко Златков.

Училището-пансион вече може да се похвали със студент, който учи скулптора във Великотърновския университет. Името му е Веско. Неговият пример следва Габи, която ще кандидатства догодина.

"Радваме се, че тези деца имат продължават обучението си. Основната ни цел е да ги изучим, а им помогнем да се развият и да разберат, че могат да правят повече неща извън средата, в която са отраснали. Да разберат, че света е пълен с възможности стига човек да има достатъчно самочувствие и желание да се развива“, обясни техническият директор.

Златков обясни и как е започнало всичко:

"Като актьори в "Театрална формация БИС БАРД“ посещавахме много места за деца, лишени от родителска грижа. Първо изнасяхме спектакли, след това започнахме и да работим с децата. Откривахме техния интелектуален и творчески потенциал, работихме по програми, които обаче имат начало и край. На Анимари и хрумна идеята да си направим училище, в което да можем да помагаме на малчуганите перманентно. Ремонтирахме занемареното училище в селото. До нея построихме столова с топла връзка и пансион, в който децата да живеят. Свързахме се със социалните служби в почти цялата България и така започнахме да намираме учениците си“, разказа Златков.

Благородната кауза на актьорите Анимари Димитрова и Златко Златев, които създават училището-пансион преди повече от 10 години вече има и посветен филм. Името му е "Училище за надежда“. Режисьор и сценарист на лентата е Яна Алексиева, а продуцент е Симеон Цончев.

Училището-пансион в село Русаля разчита на дарения и спонсорства, защото държавата дава твърде малка част от необходимите средства. Всяка една помощ е добре дошла. В момента има нужда от хигиенни материали: хавлии, четки за зъби, сапуни, шампоани и др.

Може да занесете дарението си на място или да изпратите пари по банков път.

Получател: Сдружение РУСАЛЯ

IBAN: BG68BGUS91601009862600

BIC: BGUSBGSF

Банка: БАКБ







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Поскъпването на повечето плодове и зеленчуците продължава
10:55 / 07.12.2025
Нова телефонна измама набира скорост у нас
10:15 / 07.12.2025
Празнуващите споделят: Студентският празник не е поскъпнал много!...
09:20 / 07.12.2025
Лошото време не позволява евакуацията на екипажа на танкера, блок...
09:58 / 07.12.2025
Отново се включи системата BG-ALERT в Бургаско 
08:39 / 07.12.2025
Интересен празник е днес, вижте какво сочат поверията
08:31 / 07.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
21:41 / 05.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
12:49 / 06.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Обилни валежи и наводнения декември 2025
Протести срещу Бюджет 2026
Поскъпване на хранителните продукти
Отношенията София-Скопие
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: