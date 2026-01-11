ЗАРЕЖДАНЕ...
|Огромното свлачище на пътя Смолян – Девин продължава да блокира движението
През нощта е получен сигнал и за паднали камъни по пътя Рудозем – Смилян, които са разчистени.
Пътищата в област Смолян са проходими при зимни условия. Пътищата са почистени и обработени. Снежната покривка по проходите достига 15-20 см., като в момента не вали. Остава в сила ограничението за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала“.
