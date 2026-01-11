ИЗПРАТИ НОВИНА
Огромното свлачище на пътя Смолян – Девин продължава да блокира движението
Автор: Нели Гергьовска 09:14 / 11.01.2026Коментари (1)1382
© I see you KAT Смолян
виж галерията
Пътят Смолян – Девин все още е затворен от свлачището, което падна снощи, край Широка лъка, съобщи за ФОКУС дежурният в Областно пътно управление – Смолян. Падналите скална маса и пръст са около 150 куб. м. На място вече има техника, която разчиства и се очаква скоро едното платно и да бъде отворено за движение.  

През нощта е получен сигнал и за паднали камъни по пътя Рудозем – Смилян, които са разчистени.

Пътищата в област Смолян са проходими при зимни условия. Пътищата са почистени и обработени. Снежната покривка по проходите достига 15-20 см., като в момента не вали. Остава в сила ограничението за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала“.







"Огромното свалище на пътя Смолян – Девин продължава да блокира дживението" Авторката на статийката да си вземе дипломата за средно образование, да я навие на фунийка и да си я пъхне отзад, след което прилежно да я сдъвче.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Статистика: