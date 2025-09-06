Огромно задръстване на ГКПП "Кулата"

© Facebook За страшно задръстване от на ГКПП "Кулата" и в посока България, сигнализират пътуващи.



Задръстването е километрично, а автомобилите се движат изключително бавно. Затруденото движение не е само в посока България.



Както по-рано днес "Фокус" ви съобщи още от ранните часове на деня трафикът от България към Гърция е много интензивен и се получават тапи.