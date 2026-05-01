Около 5 дка е обхватът на свлачището, което затвори пътя Смолян – Пампорово, в района на Райковски ливади, съобщи за ФОКУС инж. Марин Кушев – директор на Областно пътно управление – Смолян. Засегнатият участък на пътя, който е откъснат е около 60 метра.

По думите на инж. Кушев пътят ще остане затворен доста дълго. "Ще се изискват сериозни укрепителни мерки за свлачището, но и към момента то все още е активно“, посочи директорът на Пътната служба.

Той направи и клип, който показва, как активното свлачище, завлича големи ели и те пропадат надолу по склона под пътя.

Припомняме, че тази сутрин пътят Смолян – Пампорово, в района на Райковски ливади бе пропаднал, а около обяд и напълно затворен заради свлачището.

Въведени са обходни маршрути по път Пампорово – Превала – Стойките и обратно, както, както и през прохода Рожен. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.