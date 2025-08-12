ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Огромна международна компания придобива част от български завод
В рамките на ускореното проучване Комисията анализира всеки един от засегнатите от сделката продуктово-географски пазари, на които е налице хоризонтално припокриване и вертикална свързаност- на производство на оптични компоненти, на оптично стъкло и на оптични продукти, с географски обхват територията на ЕИП. Анализирано бе и дали конкуренцията на съответния продуктов пазар може да бъде елиминирана чрез координация между предприятията – майки, т.н. кооперативни или преливащи ефекти, в дейности, които две или повече от тях запазват на пазара, на който е активно съвместно контролираното предприятие или на пазар нагоре/надолу по веригата от този на съвместното предприятие.
В резултат на извършения анализ бе установено, че пазарното положение на участниците в планираната сделка, съотнесено към структурата на анализираните пазари, не поражда опасения за възпрепятстване на ефективната конкуренция и не би довело до установяване или засилване на господстващо положение.
В хода на производството бяха обсъдени и становища на конкуренти, изразили опасения, че навлизането на международен инвеститор като "Карл Цайс Йена“ ГмбХ може да засили конкуренцията за квалифицирани кадри. В решението си Комисията подчертава, че свободното движение на работна сила не може да бъде ограничавано, но изразява увереност, че инвеститори от подобен мащаб осъзнават значението на устойчивото развитие на човешкия капитал – включително чрез партньорства с местни образователни институции и прилагане на модели като дуалното обучение.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
12:58 / 12.08.2025
Автоматите за кафе временно в цялата страна може да не работят
12:49 / 12.08.2025
Адвокат: Всеки български търговец ще пострада доста и ще дадем пр...
12:22 / 12.08.2025
Масови проверки на пътя Пловдив - Пазарджик
11:43 / 12.08.2025
Румънски туристи масово нарушават закона по морето
11:36 / 12.08.2025
Военен дрон изненада туристите на плаж "Хармани"
11:33 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS