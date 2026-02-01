Ограничиха движението по проходите "Рожен", "Превала" и "Печинско"

© Ограничава се движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Рожен", "Превала" и "Печинско" поради снеговалеж и снегопочистване, съобщи за ФОКУС зам.-областният управител на Смолян, Андриян Петров.



Новата снежна покривка в областта е над 10 см, пътищата се почистват и са проходими при зимни условия. Няма подадени сигнали за инциденти. Водачите да шофират внимателно и със съобразена скорост, призовават от Областно пътно управление – Смолян.



Няма населени места без електрозахранване заради снеговалежа в област Смолян, посочи още Петров.