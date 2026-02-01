ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ограничиха движението по проходите "Рожен", "Превала" и "Печинско"
Новата снежна покривка в областта е над 10 см, пътищата се почистват и са проходими при зимни условия. Няма подадени сигнали за инциденти. Водачите да шофират внимателно и със съобразена скорост, призовават от Областно пътно управление – Смолян.
Няма населени места без електрозахранване заради снеговалежа в област Смолян, посочи още Петров.
