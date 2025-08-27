ИЗПРАТИ НОВИНА
Очаква ни слънчева сряда, температурите тръгват нагоре
Автор: Десислава Томева 07:50Коментари (0)62
©
Днес ще бъде слънчево, над западните и северните райони с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, за София - около 28°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, а по най-високите части - от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа по-често умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24° и 28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.


