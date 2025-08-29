ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Обсъждат нова такса при личния лекар: 4 евро за работещи и 2 евро за пенсионерите
По думите му в здравната система има резерви за финансиране, така че таксата да не се увеличава значително, въпреки обсъжданите идеи за по-високи стойности.
От няколко месеца, във връзка с преминаването към еврото, се водят дебати за евентуална корекция на потребителската такса. Според д-р Миленков тя е загубила първоначалното си предназначение.
В момента 1% от минималната работна заплата възлиза на 11 лева. Според много лекари тази сума е висока за значителна част от населението, отбеляза още той.
В Българския лекарски съюз се обсъжда вариант за нова формула – 4 евро такса за работещите и 2 евро за пенсионерите, като последните да заплащат по 1 евро, а останалата част да бъде покривана от държавата.
Според д-р Миленков настоящата система ощетява финансово лекарите, които работят с повече деца, а и пациентите с ТЕЛК решения също са освободени от таксата.
Личният лекар подчерта, че ако държавата започне да заплаща в пълен размер здравните осигуровки на държавните служители, това би могло да освободи ресурс за стабилизиране на системата.
"Броят на общопрактикуващите лекари в България намалява драстично. Допълнителното лишаване от този финансов стимул за някои от практиките може да окаже негативно влияние и да се стигне до прекратяване на здравната помощ в отделни населени места“, предупреди д-р Миленков.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
КЗК въведе секретна система за сигурност на определена инфомация,...
13:29 / 29.08.2025
Президентът издаде указ за назначаването на Мирослав Рашков за гл...
13:18 / 29.08.2025
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават решенията си изцяло еле...
13:46 / 29.08.2025
"Възраждане" илиза на протест пред ВМЗ - Сопот заради идването на...
12:32 / 29.08.2025
Осъдиха 19-годишна за хакване на чужд Facebook профил
11:59 / 29.08.2025
Икономист: Реалните данъчни оценки на имотите ще носят повече при...
11:54 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS