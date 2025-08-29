Обсъждат нова такса при личния лекар: 4 евро за работещи и 2 евро за пенсионерите

© Размерът на потребителската такса не бива да бъде в ущърб на пациентите, но същевременно трябва да подпомага финансово практиките на общопрактикуващите лекари, чиито редици намаляват драстично. Това заяви пред БНР д-р Емил Миленков – общопрактикуващ лекар във Враца и председател на Областната структура на Сдружението на общопрактикуващите лекари.



По думите му в здравната система има резерви за финансиране, така че таксата да не се увеличава значително, въпреки обсъжданите идеи за по-високи стойности.



От няколко месеца, във връзка с преминаването към еврото, се водят дебати за евентуална корекция на потребителската такса. Според д-р Миленков тя е загубила първоначалното си предназначение.



В момента 1% от минималната работна заплата възлиза на 11 лева. Според много лекари тази сума е висока за значителна част от населението, отбеляза още той.



В Българския лекарски съюз се обсъжда вариант за нова формула – 4 евро такса за работещите и 2 евро за пенсионерите, като последните да заплащат по 1 евро, а останалата част да бъде покривана от държавата.



Според д-р Миленков настоящата система ощетява финансово лекарите, които работят с повече деца, а и пациентите с ТЕЛК решения също са освободени от таксата.



Личният лекар подчерта, че ако държавата започне да заплаща в пълен размер здравните осигуровки на държавните служители, това би могло да освободи ресурс за стабилизиране на системата.



"Броят на общопрактикуващите лекари в България намалява драстично. Допълнителното лишаване от този финансов стимул за някои от практиките може да окаже негативно влияние и да се стигне до прекратяване на здравната помощ в отделни населени места“, предупреди д-р Миленков.