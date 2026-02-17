ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обстановката в България се влошава
"Очакваме тепърва нещата да се влошат и в Северна Централна и Северна източна България", допълват синоптиците.
Снимката е от Ботевград, преди да се качите на магистралата в посока София.
Шофирайте внимателно!
