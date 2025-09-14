ЗАРЕЖДАНЕ...
|Образователният министър увери: Нито едно дете няма да бъде принудено да изучава религия
На въпроса дали часовете за точните науки ще бъдат за сметка на тези за езиците, Вълчев уточни "Ако погледнем в един по-дълъг период, ние постоянно натоварваме учебния план с нови и нови предмети - Увеличихме чуждоезиково обучение, въведохме втори чужд език, гражданско образование, компютърно моделиране, увеличихме профилираната подготовка, и всичко това е за сметка на останалите общооразователни дисциплини. Виждаме най-големите проблеми в точните науки", призна министърът пред bTV.
Причина за това Вълчев изтъкна изкривяванията в гимназиалния етап по отношение на чуждите езици - много голям брой училища са избрали учебни планове с интензивно изучаване на език, без да са езикови гимназии, без след това да учат останалите предмети на чужд език. "Много училища със слаби резултати по математика и природни науки са избрали да приоритизират чуждия език.
Плановете на министерството на образованието са да се ограничат рамковите учебни планове с интензивно изучаване на език в тези училища, които учат след това останалите предмети на чужд език. Това ще зависи от техните образователни резултати. Когато образователните резултати по математика и български език са ниски - нормално да насочиш часовете от разширената подготовка към български език и математика.
На въпроса дали гарантира, че предметът "Добродетел и религии" не влиза в учебната програма само за да се отговори на очакванията на църквата, Вълчев отговори: "Нито едно дете няма да бъде принудено да изучава религия, ще има алтернативна програма. Религия има в почти всички европейски страни, има и европейска препоръка в насърчаването на изучаване на религия, но при определени принципи, свързаност с толерантност, уважение"
3000 училите от началните класове ще преподават "религия".
