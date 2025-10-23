ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Радо Бимбалов: България е в процес на прогресивно обезчовечаване, причинено от организирана простащина
Автор: Илиана Пенова 12:39Коментари (0)375
© Facebook
1344-годишната България е в процес на прогресивно обезчовечаване, причинено от организирана простащина, загниващ морал и изветрял страх към законите, не само държавните, но и човешките, дори природните. Това пише в своя публикация в социалните мрежи роденият в Пловдив писател и бивш член на "Замунда банана бенд“ Радослав Бимбалов.

Повод за думите му са събитията у нас през последните дни. Ето върху кои от тях акцентира Бимбалов.

18-годишен, взел книжка на предния ден, убива себе си и още двама 17-годишни в тежка катастрофа.

15-годишен наръгва с нож друг 15-годишен на ескалатора на столичен мол, жертвата почива малко по-късно. Хората почти не забелязват, понеже "сбиванията се случват непрекъснато тук вътре".

25-годишен мъж застрелва 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат, после ги подпалва. Някак оцелява само малкото братче, което успява да избяга.

Това са новини от последните три дни.



"Няма да стане с нов материал в учебниците, още по-малко религиозен такъв. Добродетелите не са предмет, те са пример. Трябва да премахнем лошите примери към младите, за да искаме от тях да бъдат добри хора. Вече сме закъснели, но все пак трябва да започнем все някога", заключва авторът.


Още по темата: общо новини по темата: 15
08.10.2025 »
28.09.2025 »
14.09.2025 »
29.07.2025 »
22.06.2025 »
17.05.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Предвиждат драстично увеличение на данък сгради
11:03 / 23.10.2025
Цените в левове и евро ще се изписват двойно до август 2026 г., н...
10:40 / 23.10.2025
Мирчев: "Лукойл" трябва да попадне в ръцете на западен инвеститор...
10:31 / 23.10.2025
Собственик на бизнес, който задържа цените: Ако ситуацията остане...
10:14 / 23.10.2025
Експерти обясниха защо на работодателите им е изключително трудно...
09:55 / 23.10.2025
Поклон! Полицаи напомниха как изглежда добротата
08:26 / 23.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
09:57 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
11:48 / 22.10.2025
Една легенда на 65
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Първа лига сезон 2025/26
Катастрофи в България
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: