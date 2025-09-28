ИЗПРАТИ НОВИНА
МОН иска да засили възпитателната функция
Автор: Илиана Пенова 22:11 / 28.09.2025Коментари (0)263
©
Колкото са по-дълбоки корените, толкова по-високо растем – като личности, като хора, като професионалисти и като граждани на България, Европа и света. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска по време на Националното тракийско поклонение "Ден на Тракийската памет“ в Маджарово.

“Министерството на образованието и науката има за цел да засили възпитателната функция в българските училища", посочи Наталия Михалевска.

Това се случва чрез часовете по история на България, по гражданско образование и етика, като се обсъжда и въвеждане на час по добродетели и религии. Зам.-министър Михалевска припомни, че в училищата се реализират и извънкласни занимания по родолюбие, както и проекти по националните програми на МОН "Неразказаните истории на българите“ и "България –образователни маршрути“, които дават възможност на учениците да посещават исторически места в България и да правят свои изследвания и проучвания, свързани с родовата и националната памет.


