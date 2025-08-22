ИЗПРАТИ НОВИНА
Няма да си е у дома при мама и тате! Полицейският син влиза в ареста!
Автор: Николай Парашкевов 16:17Коментари (0)863
© Burgas24.bg
Най-тежката мярка "Задържане под стража“ определи Окръжен съд Бургас прямо Никола Бургазлиев – младежът, който помете петима с АТВ в Слънчев бряг, предаде репортер на Burgas24.bg.

Пред съда Бургазлиев се разкая за стореното. "Най-много съжалявам за случилото се. Притеснявам се повече за тях, отколкото за себе си. Ако нещо се случи, никога няма да мога да си го простя. Никога не съм си представял, че подобно нещо може да се случи. По всякакъв начин ще съдействам на органите на реда. Искам да съдействам и ако се окаже, че имам вина, ще си понеса последствията“, заяви в съдебната зала 18-годишен младеж.

По време на заседанието прокуратурата представи доказателства за здравословното състояние на Христина и детето й, както и документ, който доказва, че полевият тест за дрога е даден от Никола. "Адекватната мярка следва да бъде "Задържане под стража", защото Районен съд - Несебър не е взел под внимание всички доказателства, както и новите такива. Налице е висока обществена опасност на дееца, както и възможност да се укрие или да извърши друго престъпление, аргументира се държавното обвинение. Деянието е извършено в курортен комплекс, в който почиват много деца и граждани, а Никола сам се е поставил в ситуацията, поради която му се е наложило да предприеме опасните маневри. Безспорно е, че арестуваният не е бил сам в АТВ-то, а под домашен арест може да въздейства на свидетеля, който още не е разпитан“, аргументира се държавното обвинение. Според прокуратурата минималната присъда на задържания трябва да е 15 години. От обвинението определиха Никола като "изключително самонадеян" и подчертаха, че той има книжка от около 3 месеца.

Според защитата мярката "Домашен арест" е правилна. От там подчертаха, че няма опасност Никола да се укрие или да извърши друго престъпление. Адвокатът подчерта, че още в първия ден е поискано свидетелят, който е бил с Бургазлиев, да бъде разпитан.



