|Някои предприятия се принуждават да увеличават заплатите, за да задържат работниците си
В момента минималното възнаграждение в страната е 1077 лева.
"Още в началото на 2023 г. на крак се написаха текстове на чл. 244 от Кодекса на труда, които автоматизираха нивото на минималната работна заплата. Тя се сравнява с брутната средна работна заплата – на 20%. Този автоматизъм елиминира съобразяването с икономическата реалност", заяви председателят на АИКБ Румен Радев.
Според Радев, за последните три години увеличението на минималната работна заплата е над 50%, докато ръстът на икономиката и инфлацията е около 10%:
2024 г.: +19,62%
2025 г.: над 15%
2026 г.: +12,63%
"Говорим за над 2,5 пъти изпреварващ ръст на доходите, без той да е обоснован. Това има огромни негативни последици за пазара на труда“, предупреди Радев.
Последици за пазара на труда
Председателят на АИКБ посочи, че редица чуждестранни компании изтеглят бизнеса си от страната, което води до масови съкращения на нискоквалифицирана работна ръка.
"Сравнението между средната брутна заплата и минималната заплата разрушава пазара на труда в някои региони на страната. Всички 27 области, без София град, са със средна заплата под средната за страната. Разликата между Смолян и София е над два пъти“, уточни Радев.
Той коментира, че някои предприятия се принуждават да увеличават заплатите, за да задържат работниците си, което води до допълнително покачване на инфлацията.
Предложението на Министерския съвет предвижда долната граница на минималната заплата всяка година да не е по-ниска от предходната.
"Горният праг трябва да бъде съобразен с директивата за адекватни минимални работни заплати – покупателна способност, общо равнище на заплатите и темпа на растеж на работните заплати. В момента увеличението е толкова изпреварващо, че от гледна точка на производство се предполага поне двегодишно замразяване“, подчерта Радев.
