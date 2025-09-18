ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Някои предприятия се принуждават да увеличават заплатите, за да задържат работниците си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:51Коментари (0)240
©
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изрази категорично несъгласие с предложението на Министерския съвет за повишаване на минималната работна заплата до 1213 лева от 1 януари 2026 г.

В момента минималното възнаграждение в страната е 1077 лева.

"Още в началото на 2023 г. на крак се написаха текстове на чл. 244 от Кодекса на труда, които автоматизираха нивото на минималната работна заплата. Тя се сравнява с брутната средна работна заплата – на 20%. Този автоматизъм елиминира съобразяването с икономическата реалност", заяви председателят на АИКБ Румен Радев.

Според Радев, за последните три години увеличението на минималната работна заплата е над 50%, докато ръстът на икономиката и инфлацията е около 10%:

2024 г.: +19,62%

2025 г.: над 15%

2026 г.: +12,63%

"Говорим за над 2,5 пъти изпреварващ ръст на доходите, без той да е обоснован. Това има огромни негативни последици за пазара на труда“, предупреди Радев.

Последици за пазара на труда

Председателят на АИКБ посочи, че редица чуждестранни компании изтеглят бизнеса си от страната, което води до масови съкращения на нискоквалифицирана работна ръка.

"Сравнението между средната брутна заплата и минималната заплата разрушава пазара на труда в някои региони на страната. Всички 27 области, без София град, са със средна заплата под средната за страната. Разликата между Смолян и София е над два пъти“, уточни Радев.

Той коментира, че някои предприятия се принуждават да увеличават заплатите, за да задържат работниците си, което води до допълнително покачване на инфлацията.

Предложението на Министерския съвет предвижда долната граница на минималната заплата всяка година да не е по-ниска от предходната.

"Горният праг трябва да бъде съобразен с директивата за адекватни минимални работни заплати – покупателна способност, общо равнище на заплатите и темпа на растеж на работните заплати. В момента увеличението е толкова изпреварващо, че от гледна точка на производство се предполага поне двегодишно замразяване“, подчерта Радев.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро...
14:46 / 18.09.2025
Бивш МВР министър загадъчно: Скоро мнозина ще разберат какво е пр...
14:00 / 18.09.2025
Абсолютни легенди идват в България, и то не къде да е!
13:21 / 18.09.2025
В петък сутринта ще е много студено
12:36 / 18.09.2025
Борисов за протеста на ПП пред НС: Не съм дошъл пеша, защото ме б...
12:25 / 18.09.2025
Ще замразят ли минималната работна заплата?
12:06 / 18.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков"
Болница "Свети Мина" пред фалит
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
БК Локомотив Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: