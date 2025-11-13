Някои от днешните професии ще изчезнат и ще се появят нови, преквалификацията е задължителна

© Липсата на преквалификация е основната причина хора да остават без работа заради изкуствения интелект. Част от работодателите предпочитат да инвестират в технологии и оптимизация на процесите, вместо да обучават служителите си. Това заяви Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco България по Bloomberg TV Bulgaria.



По думите ѝ, според изследване на LHH сред 8300 души от 17 държави, 12% от участниците са загубили работата си заради AI.



"Тук не говорим само за нискоквалифицирани позиции. Много бизнеси съкращават служители, защото процесите им са се оптимизирали след въвеждането на изкуствения интелект“, уточни Василева.



"Учението в неученическа възраст изисква инвестиции – от работодателите, от служителите или от държавата. Ефектът от AI е трудно измерим и прогнозируем, затова е важно компаниите не само да внедряват новата технология, но и да обучават персонала си“, каза тя.



Най-видими са съкращенията в IT сектора, както и в търговията на дребно, застраховането, телекомуникациите, медиите и маркетинга. В същото време Световният икономически форум прогнозира, че AI ще създаде 170 млн. нови работни места, докато 92 млн. ще изчезнат.



"Някои от днешните професии няма да са актуални след 10-15 години, но на тяхно място ще изникнат нови, затова е нужна преквалификация и общо взаимодействие между служители, работодатели и държавата, която да подкрепи бизнесите при инвестициите им в преквалификация на работната си ръка", счита Василева.



"Става въпрос за трансформация, не за "AI ни взема работата“. Това налага преквалификация и сътрудничество между служители, работодатели и държавата“, подчерта Василева.



В момента само при две трети от компаниите има механизъм за обучение за работа с AI.



"Много служители искат да се учат самостоятелно, но очакват рамка и инструкции от работодателя. Това създава несъответствие между ентусиазма на хората и забавянето от страна на бизнеса“, отбеляза гостенката.



Според нея, вътрешното развиване на кадрите е ключово, защото квалифицирани специалисти по AI са малко и скъпи, а "да ги привлечеш отвън е почти невъзможно“.



Василева коментира и ситуацията на пазара на труда у нас. Глобалната икономическа несигурност, увеличението на минималната работна заплата и осигурителната тежест карат компаниите да са по-предпазливи.



"Много фирми, които навлязоха в България преди 10-15 години като евтина дестинация, вече се чудят дали да останат“, каза тя.



През последната година и половина има примери на производствени компании, които са напуснали страната.



"След силния растеж от Covid до средата на 2023 г., последните две години наблюдаваме плато. Има бизнеси, които растат, но по-голямата част намаляват персонала си. Това е особено видимо в IT сектора. Говорим за реална безработица и за кандидати, които ще трябва да смъкнат очакванията си за заплати“, допълни Надежда Василева.



Тя изрази надежда ключови сектори като енергетиката и оръжейния да дадат тласък на икономиката през следващата година.