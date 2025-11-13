ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Някои от днешните професии ще изчезнат и ще се появят нови, преквалификацията е задължителна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:56Коментари (0)689
©
Липсата на преквалификация е основната причина хора да остават без работа заради изкуствения интелект. Част от работодателите предпочитат да инвестират в технологии и оптимизация на процесите, вместо да обучават служителите си. Това заяви Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco България по  Bloomberg TV Bulgaria.

По думите ѝ, според изследване на LHH сред 8300 души от 17 държави, 12% от участниците са загубили работата си заради AI.

"Тук не говорим само за нискоквалифицирани позиции. Много бизнеси съкращават служители, защото процесите им са се оптимизирали след въвеждането на изкуствения интелект“, уточни Василева.

"Учението в неученическа възраст изисква инвестиции – от работодателите, от служителите или от държавата. Ефектът от AI е трудно измерим и прогнозируем, затова е важно компаниите не само да внедряват новата технология, но и да обучават персонала си“, каза тя.

Най-видими са съкращенията в IT сектора, както и в търговията на дребно, застраховането, телекомуникациите, медиите и маркетинга. В същото време Световният икономически форум прогнозира, че AI ще създаде 170 млн. нови работни места, докато 92 млн. ще изчезнат.

"Някои от днешните професии няма да са актуални след 10-15 години, но на тяхно място ще изникнат нови, затова е нужна преквалификация и общо взаимодействие между служители, работодатели и държавата, която да подкрепи бизнесите при инвестициите им в преквалификация на работната си ръка", счита Василева.

"Става въпрос за трансформация, не за "AI ни взема работата“. Това налага преквалификация и сътрудничество между служители, работодатели и държавата“, подчерта Василева.

В момента само при две трети от компаниите има механизъм за обучение за работа с AI.

"Много служители искат да се учат самостоятелно, но очакват рамка и инструкции от работодателя. Това създава несъответствие между ентусиазма на хората и забавянето от страна на бизнеса“, отбеляза гостенката.

Според нея, вътрешното развиване на кадрите е ключово, защото квалифицирани специалисти по AI са малко и скъпи, а "да ги привлечеш отвън е почти невъзможно“.

Василева коментира и ситуацията на пазара на труда у нас. Глобалната икономическа несигурност, увеличението на минималната работна заплата и осигурителната тежест карат компаниите да са по-предпазливи.

"Много фирми, които навлязоха в България преди 10-15 години като евтина дестинация, вече се чудят дали да останат“, каза тя.

През последната година и половина има примери на производствени компании, които са напуснали страната.

"След силния растеж от Covid до средата на 2023 г., последните две години наблюдаваме плато. Има бизнеси, които растат, но по-голямата част намаляват персонала си. Това е особено видимо в IT сектора. Говорим за реална безработица и за кандидати, които ще трябва да смъкнат очакванията си за заплати“, допълни Надежда Василева.

Тя изрази надежда ключови сектори като енергетиката и оръжейния да дадат тласък на икономиката през следващата година.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху закона за "Лукой...
11:20 / 13.11.2025
Средната годишна заплата в ЕС надхвърли 39 800 евро, България изо...
10:44 / 13.11.2025
Светослав Бенчев: Има достатъчно гориво
10:44 / 13.11.2025
Възможен е прилив на фалшиви банкноти след приемането на еврото, ...
10:17 / 13.11.2025
Митрофанова: Oколо 6 хиляди души в България не получават пенсии о...
09:43 / 13.11.2025
Едва на 40 години почина Славица Сидерска
09:15 / 13.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
21:47 / 11.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
10:21 / 11.11.2025
Цитиридис се натрови
Цитиридис се натрови
10:18 / 11.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Автомобили със сини буркани мутреят на пътя
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Лека атлетика - подготовка и състезания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: