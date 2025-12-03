ИЗПРАТИ НОВИНА
Нужно ли е всеки месец да се ходи при джипито с рецептурната книжка за лекарствата за месеца?
Автор: Десислава Томева 22:29
© Фокус
Нужно ли е всеки месец да се ходи при джипито с рецептурната книжка за лекарствата за месеца след като се издават електронни рецепти? Това е въпрос, който продължават да задават пациенти с хронични заболявания. В повечето случаи се касае за възрастни хора, които искат личният лекар да ги увери, че и този път Касата ще поеме лекарствата им. Това разкарване до кабинета, обаче съвсем не е нужно.

От 01.07.2021 г. на здравноосигурените лица се издават само електронни рецептурни книжки (ЕРК) и хартиените рецептурни книжки излязоха от употреба, обясняват експертите от НЗОК, цитирани от "Фокус".

С въвеждането на ЕРК и електронната рецепта не отпада регламентираното задължение по чл. 46, ал.1 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 година, съгласно който лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели се предписват след извършен преглед/консултация от лекаря, което се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на здравноосигуреното лице, категорични са от НЗОК.







Статистика: