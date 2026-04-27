В началото на ключова политическа седмица президентът Илияна Йотова обяви кога ще свика новото Народно събрание - това ще стане този четвъртък, 30 април, в 10,00 часа.

Държавният глава говори пред журналисти, след като участва в Общобългарското тържествено събрание, посветено на 150-годишнината от обявяването на Априлското въстание в зала "Проф. Марин Дринов" на Българската академия на науките.

"Ще вървим по конституционните текстове“, увери Йотова и подчерта, че ще се съобрази с майските празници. "Убедена съм, че ще видим нов, съвсем различен парламент“, добави президентът и каза, че очаква смели и бързи решения. По думите на държавния глава първите задачи са свързани с приемането на бюджета за 2026 година.