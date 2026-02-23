Новият шеф на МВР с ключова среща за "Петрохан"

© Министърът на вътрешните работи Емил Дечев ще разговаря със служителите на Министерството на вътрешните работи (МВР), разследващи случаите "Петрохан" и "Околчица".



Това съобщиха от МВР на сайта си.



Срещата ще се състои в сградата на министерството. Ще бъдат обсъдени предприетите действия по двата случая.