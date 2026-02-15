ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Новите водещи на сутрешния блок на bTV: Ранното ставане ще е голямо изпитание
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:56Коментари (0)1037
©
Ранното ставане ще е голямо изпитание, признаха новите водещи на сутрешния блок на bTV Богомил Грозев и Юлия Манолова. Те гостуват в предаването "120 минути" на Светослав Иванов преди утре за първи път да поведат сутрешното предаване като наследници на свалената от ефир, както тя сама обяви, Мария Цънарова и Златимир Йочев.

Предаването започва в 5,55 часа и Иванов ги попита как им се струва този час, понеже това означава пълна промяна на ритъма на живот. "Голям проблем", засмя се Грозев. Манолова пък разказа, че ще разчита на колегата си да я разбужда.

"Ние се сравняваме с нас и гледаме само напред. Има очаквания и те са високи, отговорността е голяма, но ние сме професионалисти. Ние сме отдалечени от политика и институции. Искаме да върнем и повишим доверието на хората към медиите. Ние рафинираме най-правилно информацията. Социалните мрежи са интересни, но опасни", отговори Грозев на въпрос как ще отговорят на зрителските очаквания предвид че наследяват други водещи.

В България има глад за новини и публицистика. Хората се съмняват, но търсят истината, добави Манолова.

Обещаха на зрителите си положителна енергия, добре разработени новини и да бъдат коректив.


Още по темата: общо новини по темата: 3385
15.02.2026 Хиляди го харесват, хиляди го осмиват, днес стана на 40
15.02.2026 Аня Пенчева: Преди няколко дни видях нещо, което ме унищожи
14.02.2026 Големи звезди влизат в "Капките"
14.02.2026 Вяра и Надежда от тризначките доста объркано търсят помощ от Америка заради пакистански таксита
14.02.2026 Жени Калканджиева с много тежко признание за загуба на близък
14.02.2026 Маги Томова пльосна торта в лицето на Калоян
предишна страница [ 1/565 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Майката на Калушев: Синът ми говореше за смъртта и искаше да не с...
15:44 / 15.02.2026
Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ
15:59 / 15.02.2026
Радев: Няма време за създаване на партия, на изборите ще излезем ...
15:13 / 15.02.2026
Илиян Василев: Ако новината, че Делян Добрев напуска ГЕРБ се окаж...
15:03 / 15.02.2026
Над 4 000 лева разлика между най-високо и най-ниско платените сек...
14:13 / 15.02.2026
Километрична тапа на АМ "Тракия" към София, има линейки и полиция...
14:01 / 15.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Почина Никол Караджова
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
12:07 / 13.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: