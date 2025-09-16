ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:08Коментари (0)366
©
До 15 октомври е открито обществено обсъждане на проект за нов Закон за виното и спиртните напитки. С него се отменя действащият нормативен акт и се предлага модернизирана рамка за производство, етикетиране, търговия и контрол в сектора.

Сред основните промени е намаляването на броя на дневниците, които производителите са задължени да водят, както и създаването на електронен лозарски регистър, администриран от Изпълнителната агенция по лозата и виното. Предвижда се и отделен регистър на производителите на етилов алкохол и спиртни напитки към Министерството на икономиката и индустрията. Отговорността за държавната политика в лозаро-винарския сектор ще бъде в ресора на земеделското министерство, докато икономическото ще отговаря за спиртите и дестилатите.

Законопроектът засяга и домашното производство. Всяко домакинство ще може да произвежда до 500 литра вино за лична консумация. За ракията остава лимитът от 30 литра от собствени плодове, върху които се плаща акциз по намалена ставка – 2,20 лева на литър за 40-градусова напитка. За всеки литър над тази граница се дължи пълната ставка от 4,40 лева. Продажбата на домашна ракия остава забранена – тя е само за лични нужди и не може да се предлага в заведения, магазини или онлайн.

Новата рамка регламентира още засаждането и презасаждането на лозови масиви, категориите вина – със защитено наименование за произход, със защитено географско указание или сортови, както и допустимите енологични практики. Продукти, произведени чрез забранени методи, ще подлежат на унищожаване. Специално внимание е отделено на традиционните български напитки като ракия и мастика, както и на дестилати с географско указание.

Целта на новия закон е хармонизация с европейските правила, намаляване на административната тежест и по-ефективен контрол в сектора.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
КНСБ: Има скандални разлики между цените - 30% при киселото мляко...
10:05 / 16.09.2025
Цените в България са по-високи от държави, които имат значително ...
09:38 / 16.09.2025
Проф. Александрова: При застудяване броят на заразените с COVID щ...
09:40 / 16.09.2025
България арестува руски собственик на кораб?
09:41 / 16.09.2025
Цените на панелките догонват новото строителство
09:08 / 16.09.2025
Проф. Рачев: Очаква ни лято
08:54 / 16.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
14:10 / 14.09.2025
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
11:31 / 14.09.2025
Една легенда на България стана на 67
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Туристка: Никога не бих препоръчала това място в Гърция за семейства с деца
Туристка: Никога не бих препоръчала това място в Гърция за семейства с деца
12:42 / 14.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на Марица
Поскъпване на хранителните продукти
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: