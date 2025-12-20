Нови правила за електрическите тротинетки?

© Председателят на парламентарната комисия по транспорт Кирил Добрев от БСП, заедно със своя заместник Андрей Рунчев от ГЕРБ, внасят предложения за промени в законодателството, които предвиждат създаването и поддържането на регистър на електрическите тротинетки и техните притежатели. Това показва справка в сайта на Народното събрание.



В законопроекта е заложено чрез единен подзаконов акт на Министерския съвет да бъдат регламентирани правилата и процедурите за регистрация на тротинетките, както и да се изгради обща автоматизирана информационна система, която да се използва от всички общини в страната.



Предлага се още да се даде възможност за поставяне на специални устройства върху светофарните уредби, които да служат за контрол на спазването на правилата за движение и за видеонаблюдение.