ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Нови правила за електрическите тротинетки?
В законопроекта е заложено чрез единен подзаконов акт на Министерския съвет да бъдат регламентирани правилата и процедурите за регистрация на тротинетките, както и да се изгради обща автоматизирана информационна система, която да се използва от всички общини в страната.
Предлага се още да се даде възможност за поставяне на специални устройства върху светофарните уредби, които да служат за контрол на спазването на правилата за движение и за видеонаблюдение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1045
|предишна страница [ 1/175 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Честито на четвъртата в списъка за служебен премиер
10:04 / 20.12.2025
Как да избегнем финансовия стрес по празниците, говори експерт
10:30 / 20.12.2025
Билков пилинг съсипа лицето на млада жена, получи изгаряне от 2 с...
08:58 / 20.12.2025
Минусови температури днес
07:26 / 20.12.2025
Слави Трифонов: Ако реша да уволня някого, а на ПП–ДБ не им харес...
07:13 / 20.12.2025
Лора Крумова, Миролюба Бенатова, Анна Цолова и още журналисти под...
22:02 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS