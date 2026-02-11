ИЗПРАТИ НОВИНА
Нови критерии за получаване на помощи за тока
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:14
© ФОКУС
Кои хора ще имат право на помощи за електроенергия, предвижда Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положени на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия, качена от Министерството на труда и социалната политика за обществено обсъждане.

Домакинство в положение на енергийна бедност се определя според разполагаемия средномесечен доход на членовете на домакинството, разхода за типово потребление на енергия и енергийните характеристики на жилището, е посочено в проекта на наредба.

Документът регламентира и критериите за уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия – това е битов клиент, който е в критична зависимост от електрическо оборудване поради едно от следните обстоятелства: лице над 65-годишна възраст, живеещо само или с друго лице над 65-годишна възраст, чиито разполагаем доход след намаляване с разхода за енергия, е по-малък или равен на линията на бедност; лице с 50% или повече трайно намалена работоспособност, чиито разполагаем доход след намаляване с разхода за енергия, е по-малък или равен на линията на бедност; лице, което има нужда от помощни средства и/или медицински изделия за поддържане на живота, които работят с електрическа енергия; лице, получавало социални помощи и/или помощ за отопление през предходния отоплителен сезон, пише pariteni.bg.

За предоставяне на финансова помощ ще се прави оценка на разходите за енергия на домакинството за съответната календарна година, относима към годината на оценка. Тя ще включа разполагаемият средномесечен доход на лице от домакинството. Доходът ще се получава като от сумата на общия годишен разполагаем доход на членовете на домакинството се извади годишният типов разход за енергия на домакинството. Полученият годишен доход ще се разделя на 12 месеца и полученият месечен доход ще се раздели на броя членове на домакинството.

За определяне на годишния доход ще се взимат предвид декларираните по чл. 9, ал. 1, т. 5 доходи, както и всички придобити доходи, за които са налице данни в Националната агенция за приходите, след приспадане на допустимите разходи, облекчения, дължими данъци и задължителни осигурителни вноски.

За определяне не енергийните характеристики на жилището сградите които нямат валиден сертификат, са разделени на три типа със специфичен годишен разход на първична невъзобновяема енергия. Най-голечи разходи са предвидени за многофамилните сгради или къщи, които не са санирани. А най-малък разход - за сгради, строени след 01.01.2024 г. 

При изчисление на типовото потребление на енергия в домакинство с лице над 65-годишна възраст, с лице с установени 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и дете до 18-годишна възраст ще се прилага коефициент за уязвимост от 1,3, а в останалите случаи - коефициент 1,0.

Предложеният проект на Наредба е изцяло в унисон с действащите разпоредби на Закона за енергетиката, обясняват от МТСП.


