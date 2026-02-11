ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Нови критерии за получаване на помощи за тока
Домакинство в положение на енергийна бедност се определя според разполагаемия средномесечен доход на членовете на домакинството, разхода за типово потребление на енергия и енергийните характеристики на жилището, е посочено в проекта на наредба.
Документът регламентира и критериите за уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия – това е битов клиент, който е в критична зависимост от електрическо оборудване поради едно от следните обстоятелства: лице над 65-годишна възраст, живеещо само или с друго лице над 65-годишна възраст, чиито разполагаем доход след намаляване с разхода за енергия, е по-малък или равен на линията на бедност; лице с 50% или повече трайно намалена работоспособност, чиито разполагаем доход след намаляване с разхода за енергия, е по-малък или равен на линията на бедност; лице, което има нужда от помощни средства и/или медицински изделия за поддържане на живота, които работят с електрическа енергия; лице, получавало социални помощи и/или помощ за отопление през предходния отоплителен сезон, пише pariteni.bg.
За предоставяне на финансова помощ ще се прави оценка на разходите за енергия на домакинството за съответната календарна година, относима към годината на оценка. Тя ще включа разполагаемият средномесечен доход на лице от домакинството. Доходът ще се получава като от сумата на общия годишен разполагаем доход на членовете на домакинството се извади годишният типов разход за енергия на домакинството. Полученият годишен доход ще се разделя на 12 месеца и полученият месечен доход ще се раздели на броя членове на домакинството.
За определяне на годишния доход ще се взимат предвид декларираните по чл. 9, ал. 1, т. 5 доходи, както и всички придобити доходи, за които са налице данни в Националната агенция за приходите, след приспадане на допустимите разходи, облекчения, дължими данъци и задължителни осигурителни вноски.
За определяне не енергийните характеристики на жилището сградите които нямат валиден сертификат, са разделени на три типа със специфичен годишен разход на първична невъзобновяема енергия. Най-голечи разходи са предвидени за многофамилните сгради или къщи, които не са санирани. А най-малък разход - за сгради, строени след 01.01.2024 г.
При изчисление на типовото потребление на енергия в домакинство с лице над 65-годишна възраст, с лице с установени 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и дете до 18-годишна възраст ще се прилага коефициент за уязвимост от 1,3, а в останалите случаи - коефициент 1,0.
Предложеният проект на Наредба е изцяло в унисон с действащите разпоредби на Закона за енергетиката, обясняват от МТСП.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 13
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Официално от БСП: Киселова става председател на парламентарната г...
10:15 / 11.02.2026
Николай Дойнов обясни защо поиска личната карта на Ралица Асенова...
09:42 / 11.02.2026
Промени в парламентарната група на БСП
09:49 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ п...
09:23 / 11.02.2026
Земетресение е регистрирано край Косово и Северна Македония, усет...
09:25 / 11.02.2026
Икономист: България е сред държавите, които най-често изкривяват ...
08:51 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Удрят ни с нова такса, ще засегне всички
11:46 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS