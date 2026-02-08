ИЗПРАТИ НОВИНА
Новата седмица започва с чувствителна промяна на времето
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:30
© Plovdiv24.bg
След обяд облачността над страната ще се задържи по-често значителна. На отделни места в югоизточната половина от страната ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 10°.

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На места в Дунавската равнина и Източна България ще е мъгливо. Ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°. Утре облачността ще се вплътни. Преди обяд на места в Южна България ще завали дъжд, до края на деня валежите ще обхванат по-голямата част от страната.

Вятърът ще се ориентира от изток-североизток, ще е умерен и с него ще прониква студен въздух. В Северозападна България и в планинските райони на Югозападна дъждът ще преминава в сняг. Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 7°. 

В планините ще бъде облачно, в масивите от Западна България с валежи от сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, сутринта на места – мъгливо. След обяд по южното крайбрежие ще завали дъжд. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 4°-7°. Температурата на морската вода е 6°-7°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.







Още новини от Национални новини:
Журналист: Трагичен, но очакван край
15:38 / 08.02.2026
Директорът на Държавната психиатрична болница: Девет трупа за едн...
15:07 / 08.02.2026
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в ...
14:21 / 08.02.2026
Ивайло Калушев и двете момчета са открити мъртви
13:53 / 08.02.2026
Откриха труп на мъж в кемпер недалеч от хижа "Петрохан"
13:34 / 08.02.2026
Шофьорка мина на червено, последва сблъсък
13:26 / 08.02.2026

Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
10:21 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
10:22 / 06.02.2026
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026
Първа лига сезон 2025/26
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
