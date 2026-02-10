ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова такса "удря" родителите на деца в градините и яслите
Тези суми се предвиждат да остават в бюджетите на градината за наемане на заместващ персонал по време на отпуски или болнични на постоянния персонал, а при остатък и за подобряване на физическата среда, пише още в проекта.
Според вносителите мярката е насочена към решаване на проблема с управлението на ресурси в периоди с променлива посещаемост в градините.
Друго предложение е учебният предмет "Добродетели и религии“ да бъде разделен на два модула, като "Добродетели“ да бъде задължителен. Той е насочен към възпитание, основано на принципите на ценностите, залегнали в Конституцията на България, Хартата на основните права на ЕС и Европейската конвенция за правата на човека, пише в мотивите.
Модулът "Религия“ са запазва като избираем предмет при гаранции за недопускане на административни ограничения при избора. Предвижда се възможност за изучаване на основните религиозни традиции в България или неконфесионален курс в исторически и културен контекст, което съчетава уважение към свободата на съвестта и убежденията и право на родителите да избират, съобразно своите възгледи, пише pariteni.bg.
От "Възраждане“ също предлагат да се въведе предметът "Добродетели и религии“, като това трябва да стане не по-късно от учебната 2026/2027 г. за учениците, които през тази учебна година постъпват в първи клас. Като през следващите учебни години се въвежда последователно от втори до 12 клас.
