Нова ера на зарядните устройства, смартфоните и лаптопите ще разполагат с един общ порт

© Новите смартфони, лаптопи, слушалки и мишки, продавани в Европейския съюз, ще разполагат с един общ порт за зареждане – USB-C. Това означава, че най-накрая потребителите няма да се чудят кой кабел им трябва за конкретното устройство. Така този универсален стандарт идва като истински новогодишен подарък за всички.



Според новите правила за екодизайн, които влизат в сила постепенно, зарядните устройства също ще трябва да се адаптират. Те ще трябва да имат поне един USB-C порт и да работят със сменяеми кабели. Освен това, производителите са задължени да гарантират, че устройствата отговарят на по-високи стандарти за енергийна ефективност и съвместимост.



За да улеснят потребителите, всички съвместими зарядни ще бъдат маркирани със специално лого, което ще покаже на първи поглед, че продуктът отговаря на новите изисквания. Това ще елиминира объркването и ще направи покупките по-удобни и по-екологични.



Производителите имат три години, за да приведат своите устройства и аксесоари в съответствие с новите правила, като целта е да се намали електронният отпадък и да се насърчи устойчивото потребление.



С USB-C ЕС не само опростява живота на потребителите, но и прави значителна крачка към по-екологично бъдеще.