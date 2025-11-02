Нов вид измама в "Уатсап" и "Вайбър"

© Все повече българи съобщават за нов тип измама, която започва с невинни съобщения в популярни приложения като WhatsApp, Telegram и Viber. Често непознат човек с чуждестранно име и снимка на усмихната жена пише "Здравей! Ти ли си гидът, който помогна на мой приятел в София или Пловдив? Дадоха ми твоя номер. Ще идвам скоро и искам да видя града“.



В началото разговорът изглежда безобиден – говори се за пътувания, забележителности и съвети за града, но след няколко дни тонът става по-личен и приятелски. Малко по-късно идва и "спешният проблем“ – измамникът твърди, че е блокиран на летището, загубил е документи или има проблем с банката и моли за пари или биткойни, "само временно“.



Според експерти това е част от международни схеми, насочени към доверчиви потребители в социалните мрежи. Онлайн измамниците вече не разчитат на технически трикове, а на психология, печелят доверие с внимателен разговор, ласкателства и приятелско отношение.



Ако разговорът изведнъж премине от любопитство към молба за пари, това не е турист, а професионален измамник.



Бъдете внимателни и проверявайте профилите, защото често снимките са изкуствено генерирани или откраднати.