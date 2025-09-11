ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов тото милионер в България
Щастливецът е играл онлайн със система за съкратено записване №3, като е попълнил десет числа в първа област на фиша и е маркирал три позиции на "Тото Джокер“. Общата стойност на залога е 15,40 лева.
Късметлийската комбинация е: 2, 4, 12, 16, 19, 30, 32, 35, 38 и 48.
Резултатът е впечатляващ – една шестица на стойност 2 137 432,30 лева, две петици за 3100,40 лева и четири четворки за 26,80 лева. Така общата печалба достига внушителните 2 140 569,50 лева.
За предстоящия тираж №74 джакпотът в играта "6 от 49“ стартира от 2 000 000 лева и се очаква да надхвърли 2 150 000 лева.
