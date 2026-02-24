ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов тип клиенти пренареждат правилата на имотния пазар
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:26
©
Мащабен бизнес форум ще постави във фокус бъдещето на имотния пазар в България в контекста на очакваното приемане на еврото и променящата се икономическа среда. Събитието ще събере водещи консултантски компании, финансови институции, брокерски агенции и представители на браншови организации, които ще анализират новата пазарна динамика и ценовите нагласи на потребителите.

След години на интензивно поскъпване на жилищните имоти експертите отчитат достигане на пикови стойности и навлизане в нов етап на развитие. Според тях цикълът на ускорен растеж постепенно се изчерпва, а пазарът се насочва към фаза на охлаждане и по-умерена активност.

Това не означава срив, а по-скоро преструктуриране - с по-ясна сегментация по тип имоти, локации и профил на купувачите. Очаква се ценовата логика да се промени, като фактори като енергийна ефективност, качество на строителството, инфраструктурна обезпеченост и достъп до финансиране ще имат по-силна тежест при формирането на стойността.

Сред основните теми на форума ще бъде влиянието на членството в еврозоната върху имотния сектор. Анализаторите ще обсъдят както краткосрочните ефекти - психологически и спекулативни нагласи, така и дългосрочните структурни промени.

Очакванията са въвеждането на еврото да доведе до по-голяма прозрачност, намаляване на валутния риск и потенциално по-лесен достъп до финансиране. В същото време пазарът ще трябва да се адаптира към нова финансова рамка, включително възможни промени в лихвената политика и кредитните условия.

Експертите обръщат специално внимание и на трансформацията в профила на купувачите. Поколенията Y и Z навлизат все по-активно на пазара, но с различни очаквания и поведение. Те са по-информирани, сравняват активно оферти, анализират детайлно условията по кредитите и проявяват по-голяма предпазливост при вземането на решения.

Този тип клиенти търсят функционалност, устойчивост и добра локация, но са чувствителни към цената и внимателно преценяват съотношението между стойност и качество. Това налага адаптиране на маркетинговите стратегии, по-прецизно таргетиране и по-висока прозрачност от страна на инвеститори и брокери.

Форумът ще очертае и средносрочна и дългосрочна прогноза за развитието на пазара до 2030 година. Сред очакваните тенденции са по-бавно реализиране на сделки; засилена конкуренция между проектите; по-ясна диференциация между масов и висок клас имоти; устойчиви бизнес модели, базирани на реално търсене, а не на спекулативни очаквания.

Участниците ще дискутират как компаниите могат да останат конкурентоспособни в среда на по-ниска ликвидност и променени финансови условия, както и кои стратегии ще гарантират стабилност в новия пазарен цикъл.

Предстоящото издание на форума се очертава като ключова платформа за професионален анализ и стратегическо планиране в момент, в който имотният сектор преминава от фаза на бърз растеж към по-зряла и балансирана структура.







baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 21 мин.
Бизнес форум ала-бала.. Големи спецове, изучили напред пазара, брех. Кой каквито пари има - това ще купува, вашето е бръщолевене и егоцентрична помпозност. Комплексари!
