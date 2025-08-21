ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Нов скандален случай с Георги Семерджиев, този път в затвора
Мярката не е постоянна. Случаят коментира и правосъдният министър.
"Точно заради такъв случай на неколкократно намерени и иззети забранени вещества и вещи, затворник, осъден ефективно на лишаване от свобода от Централния софийски затвор за катастрофата на бул. "Черни връх", днес е конвоиран и преместен в друг затвор като наказателна мярка - принудителна мярка по отношение на същото лице. Законът ни дава такава възможност. Правила има в затвора, правила има навсякъде и те трябва да се спазват. Това е затвор, а не разграден двор", каза министър Георги Георгиев.
Припомняме, че Семерджиев, осъден за фаталната катастрофа на булевард "Черни връх" на 20 години затвор, съди главната дирекция "Изтърпяване на наказанията".
Той иска от затвора 200 000 лева. Причината - според него прекалено дълго е бил в изолатора и не е доволен от условията там.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 265
|предишна страница [ 1/45 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 4 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Отварят магистрала "Европа" за движение
11:07 / 21.08.2025
Спряха санирането на блока без тераси заради смъртен случай
10:45 / 21.08.2025
Адвокат: Болница е осъдена да плати по 100 000 лева на всеки от р...
10:52 / 21.08.2025
Синоптик каза колко топло ще е в Гърция през следващите дни
10:50 / 21.08.2025
Миролюба Бенатова: Няма случайни законови вратички!
10:49 / 21.08.2025
Meteo Balkans: Приятели, утре ни очаква разваляне на времето
10:50 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
И утре ще вали дъжд, вижте къде
16:12 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS