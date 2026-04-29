Бившият лидер на БСП Корнелия Нинова излезе с остра позиция в социалните мрежи, насочена срещу настоящото ръководство на партията и нейните предшественици. След две години на декларирано мълчание "от уважение към редовите социалисти“, Нинова отправи директни обвинения към фигури като Сергей Станишев, Георги Гергов и Кирил Добрев, определяйки ги като основни виновници за настоящото състояние на левицата.

Повод за реакцията на Нинова станаха изказвания на Сергей Станишев, който я посочи като основен виновник за електоралната катастрофа на БСП. В отговор тя изброи пет ключови момента от управлението на Станишев, които според нея са подкопали идеологията и морала на партията:

Нинова категорично отхвърли твърденията, че по нейно време са били изключени стотици социалисти, определяйки ги като "поръчкова журналистика“. Тя потвърди само знаковите отстранявания на Георги Гергов и Кирил Добрев, като защити решението си с думите:

"Видяхте до какво доведе връщането на Добрев - коалиция с Бойко Борисов и Делян Пеевски и края на партията.“

Според бившия лидер, нейното управление е било белязано от съпротива срещу "наследствените кланове“ и "задкулисните играчи“, които са използвали идеализма на редовите членове за трупане на лично богатство.

В края на своето изявление Корнелия Нинова подчерта, че от две години няма нищо общо с вземането на решения в БСП и дистанцира себе си от настоящия политически курс на формацията. Тя обвини сегашното ръководство в предателство и алчност, оставяйки ги сами да носят отговорността за бъдещето на столетницата.

"Не допуснах БСП да бъде патерица на мафията. Изключихте ме. Сега носете последиците“, завършва Нинова, с което дава заявка за окончателно скъсване с настоящия апарат на "Позитано“ 20.