Николай Василев: Ръстът на цените при услугите е свързан с увеличението на доходите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:54Коментари (0)472
©
Какви са рисковете пред икономиката ни в следващите месеци, може ли да се осъществява ефективен контрол върху цените от държавата и какъв трябва да е следващия бюджет на страната. Тези теми коментира пред bTV Николай Василев - бивш вицепремиер и бивш министър на икономиката.

"Инфлацията за месец януари е 0,6%, която за 36 години преход, точно за месеците януари, зимата, вероятно е една от най-ниските изобщо. Това не е така нареченото удвояване на цените, за което хейтърите говореха“, заяви Василев.

По думите му ръстът на цените при услугите е свързан с увеличението на доходите. "За миналата година 11%, за предните години горе-долу по 13% на година. За около 4 години, предполагам, заплатите се вдигнаха с над 50%“.

Относно призивите държавата да контролира цените, Василев беше категоричен: "Моята теза винаги е била друга. Аз не съм левичар и популист. И смятам, че в пазарна икономика ролята на държавата не е да се меси в ценообразуването изобщо.“ Според него "свободната конкуренция в пазарната икономика трябва да си регулира цените, както си е навсякъде по света“.

Той определи засилените проверки като "повече пиарско упражнение“. "Ефектът е минимален и е почти безполезен. За мен това е повече пиар“, каза още Василев. И допълни: "Последният път през живота си, когато съм чувал премиер, финансов министър и шеф на НАП да коментират някаква тема, не нещо важно, е цената на една минерална вода в един шуменски магазин. Това ли е националната тема, с която трябва да занимават премиери? За мен не е.“

По отношение на еврозоната той заяви: "Вече няма да ме питате повече за проблеми с еврозоната, защото това е минало.“ Според него българските граждани ще бъдат "горди и щастливи“, когато използват собствената си валута в Европа.

Василев коментира и липсата на приет бюджет. "Ние си нямаме бюджет, както през последните няколко години, често, нищо общо няма с еврозоната. Това е политически въпрос“, заяви той. Според него причината е честата смяна на правителства: "За последните, ако теглите чертата от февруари до февруари за пет години, струва ми се, че това е 11-то правителство. Ето затова нямаме бюджет.“

Той отправи препоръка към новия финансов министър: "Ако той ни изненада приятно и реши да вкара бюджет без дефицит, с излишък, ще ме видите всеки ден да го подкрепям.“ В противен случай, ако бъде внесен бюджет "в духа на последните пет години“, Василев ще бъде сред онези, които ще настояват това да не се случва.

Бившият вицепремиер разкритикува популистките разходи: "Не е вярно, че като раздаваш пари, печелиш симпатии и подкрепа и избиратели, печелиш избори.“ Той припомни протестите с думите: "За първи път виждам протести, които не са "дайте ни още повече пари“, а обратното.“ И обобщи посланието им така: "Спрете да вземате заеми за сметка на нашите деца и да ги раздавате за глупави разходи сега.“

По отношение на проектосъстава на правителството Василев коментира: "Изглежда позитивно. Не виждам проблематични личности. Виждам доста хора с опит.“ В същото време отбеляза, че голяма част от министрите са от средите на една и съща политическа сила.

Според него не е изключено чрез настоящата конфигурация да се тества бъдеща коалиция. "Това са най-честите коментари, че вероятно е така и сигурно това е мислено“, каза Николай Василев.


16.02.2026 НСИ отчита натрупана инфлация от над 40 процента за последните пет години
11.02.2026 Владимир Иванов: Основният принос за отчетеното поскъпване идва от сезонните зеленчуци
09.02.2026 Александър Бубиа, "Антиспекула": Поскъпването продължава с пълна сила
07.02.2026 Намаляме консумацията на плодове и зеленчуци заради ръст в цените
03.02.2026 Властите отчетоха тренд на поскъпване при кашкавала, сиренето и маслото
02.02.2026 Цената на краставиците в Пловдив достигна тази на месото
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е п...
12:37 / 19.02.2026
12:37 / 19.02.2026
Проф. Павлов: Левски изобщо не е предаден, поп Кръстю е невинен
10:59 / 19.02.2026
10:59 / 19.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снего...
12:46 / 19.02.2026
12:46 / 19.02.2026
Йотова след положената клетва на кабинета "Гюров": Това не е мой ...
10:55 / 19.02.2026
10:55 / 19.02.2026
Турист е изчезнал в Стара планина, тече мащабна спасителна операц...
10:54 / 19.02.2026
10:54 / 19.02.2026
Служебният кабинет "Гюров" положи клетва в парламента 
10:54 / 19.02.2026 
10:54 / 19.02.2026

