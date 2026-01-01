Николай Попов: Това е тотален провал на банковата система

© Българските банки отчетоха печалба над 4 млрд. лева за 2025 г. Това се нарича свръхпечалба. Това написа във социалните мрежи бащата на загиналата край Теглиш Сияна Николай Попов.







И тя се случва на фона на:



– все по-голям политически натиск за ограничаване на плащанията в брой



– двойни и тройни банкови такси за елементарни държавни плащания



– хиляди раздадени кредити, които помпат инфлацията



– изключително труден достъп до финансиране за реалния бизнес



Цялата тази печалба е от нашите пари.



Банките събират вземанията си през съда само със счетоводни извлечения.



Примерите за тяхната привилегирована дейност са стотици.



В същото време голяма част от печалбата изтича в чужбина – Гърция, Италия, Белгия и други държави.



А тук се плаща смешен 10% данък печалба.



И вместо да се пипнат банките, родните управляващи посегнаха на доходите на гражданите. Дали банковото лоби не се отчита на политиците? Това им струваше и оставката....



Ако зависеше от мен – плоският данък за банковите институции щеше да бъде премахнат. Колкото повече печелят – толкова повече да плащат. Така няма да има нужда да се пипат нашите данъци и социални осигуровки.



Лично аз в момента нямам достъп до банкирането си. В нито една банка.Профилактика заради Еврото. Това е тотален провал на банковата система.



Имаме най-скъпите банки и най-лошата услуга.



Според мен през 2026 г. е време да им бръкнем в джоба/касите/. Вие как мислите?