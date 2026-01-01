ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Николай Попов: Това е тотален провал на банковата система
Автор: Илиана Пенова 17:38Коментари (0)423
©
Българските банки отчетоха печалба над 4 млрд. лева за 2025 г. Това се нарича свръхпечалба. Това написа във социалните мрежи бащата на загиналата край Теглиш Сияна Николай Попов. 

Публикуваме думите му без редакторска намеса: 

И тя се случва на фона на:

– все по-голям политически натиск за ограничаване на плащанията в брой

– двойни и тройни банкови такси за елементарни държавни плащания

– хиляди раздадени кредити, които помпат инфлацията

– изключително труден достъп до финансиране за реалния бизнес

Цялата тази печалба е от нашите пари.

Банките събират вземанията си през съда само със счетоводни извлечения.

Примерите за тяхната привилегирована дейност са стотици.

В същото време голяма част от печалбата изтича в чужбина – Гърция, Италия, Белгия и други държави.

А тук се плаща смешен 10% данък печалба.

И вместо да се пипнат банките, родните управляващи посегнаха на доходите на гражданите. Дали банковото лоби не се отчита на политиците? Това им струваше и оставката....

Ако зависеше от мен – плоският данък за банковите институции щеше да бъде премахнат. Колкото повече печелят – толкова повече да плащат. Така няма да има нужда да се пипат нашите данъци и социални осигуровки.

Лично аз в момента нямам достъп до банкирането си. В нито една банка.Профилактика заради Еврото. Това е тотален провал на банковата система.

Имаме най-скъпите банки и най-лошата услуга.

Според мен през 2026 г. е време да им бръкнем в джоба/касите/. Вие как мислите?


Още по темата: общо новини по темата: 1591
01.01.2026 »
01.01.2026 »
01.01.2026 »
01.01.2026 »
01.01.2026 »
01.01.2026 »
предишна страница [ 1/266 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
МВнР: Няма данни за загинали българи при инцидента в Швейцария
16:21 / 01.01.2026
Винетките през 2026 година
15:50 / 01.01.2026
История на българския лев и връзката му с еврото
16:16 / 01.01.2026
Открили са флакони с райски газ в колата от катастрофата на Присо...
16:11 / 01.01.2026
Ето колко ще взимат управителят и подуправителите на БНБ през 202...
13:43 / 01.01.2026
Как за секунди да сметнем рестото в евро наум
13:53 / 01.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Джартов препоръча да се избягва употребата на разклонители в домашни условия
Джартов препоръча да се избягва употребата на разклонители в домашни условия
09:44 / 31.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
16:10 / 31.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: