|Николай Попов: Това е тотален провал на банковата система
Публикуваме думите му без редакторска намеса:
И тя се случва на фона на:
– все по-голям политически натиск за ограничаване на плащанията в брой
– двойни и тройни банкови такси за елементарни държавни плащания
– хиляди раздадени кредити, които помпат инфлацията
– изключително труден достъп до финансиране за реалния бизнес
Цялата тази печалба е от нашите пари.
Банките събират вземанията си през съда само със счетоводни извлечения.
Примерите за тяхната привилегирована дейност са стотици.
В същото време голяма част от печалбата изтича в чужбина – Гърция, Италия, Белгия и други държави.
А тук се плаща смешен 10% данък печалба.
И вместо да се пипнат банките, родните управляващи посегнаха на доходите на гражданите. Дали банковото лоби не се отчита на политиците? Това им струваше и оставката....
Ако зависеше от мен – плоският данък за банковите институции щеше да бъде премахнат. Колкото повече печелят – толкова повече да плащат. Така няма да има нужда да се пипат нашите данъци и социални осигуровки.
Лично аз в момента нямам достъп до банкирането си. В нито една банка.Профилактика заради Еврото. Това е тотален провал на банковата система.
Имаме най-скъпите банки и най-лошата услуга.
Според мен през 2026 г. е време да им бръкнем в джоба/касите/. Вие как мислите?
