ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Нери Терзиева приживе: От всички наши национални егоизми, най-малък е този на пловдивчани
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:04Коментари (0)1017
©
Текст от 2020 г. на покойната Нери Терзиева за Деня на Съединението, който винаги ще бъде актуален.

"От всички наши национални егоизми, най-малък е този на пловдивчани. Но какво означава "малък егоизъм“? В свят, в който всеки се стреми към слава, внимание и признание, смирението е почти революционно.

В Деня на Съединението пловдивчани демонстрират рядко срещана способност: да се откажеш доброволно от титлата "столица“. Те позволяват институциите на обединената държава да се преместят в 14-хилядната кална София, освобождават писателите и журналистите от ангажимента да пишат за града си и приемат, че новите правила, още неясни, ще дойдат отвън. Дори италианските архитекти, повикани да строят Пловдив, биват уведомени, че приоритет е София.

Тук се крие едно чудо, което рядко забелязваме: способността да бъдеш велик, без да крещиш за това. Пловдивчани доказват, че понякога истинската сила е в отказа – в избора да поставиш общото пред личното, историята пред настоящето, смирението пред тщеславието.

А наблюдавайки днешния свят, не мога да не се замисля: колко градове, организации или хора биха могли да проявят такова спокойствие? В свят на медиен шум, на вечна надпревара за внимание и статус, отказът от центъра на прожекторите звучи почти като утопия. Може би точно това е урокът, който Пловдив дава: че величието не винаги се крие в грандиозни проекти, а в търпението и умението да се живее с уважение към историята, обществото и другите.

И може би затова Денят на Съединението има смисъл и днес – не просто като историческа дата, а като пример за гражданска мъдрост. Че понякога величието се проявява в тихата готовност на един град да приеме съдбата си с грация и без фанфари".

Известната българскса журналистка си отиде от този свят на 2 юни 2022 година.


Още по темата: общо новини по темата: 318
06.09.2025 25 години "Биг бенд Пловдив": Най-важна за нас е любовта на публиката и дълголетието на сцената
06.09.2025 Пловдив отдаде почит на героите на Съединението – кап. Райчо Николов и Захари Стоянов
06.09.2025 Историк от САЩ: За Русия е било неизгодно България да реализира своите най-важните национални амбиции
06.09.2025 Росен Петров: Щяхме да минаваме митница за Пловдив, ако не беше
Съединението
06.09.2025 В Пловдив започнаха тържествата по случай 140-та годишнина от Съединението на България
06.09.2025 Изложба за Съединението показва фотографии и вещи на личности, взели участие в този акт
предишна страница [ 1/53 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Родственик на Райна Княгиня: Mоже да изкаратe до 20 000 лева, ако...
10:54 / 06.09.2025
Историк от САЩ: За Русия е било неизгодно България да реализира с...
10:25 / 06.09.2025
Росен Петров: Щяхме да минаваме митница за Пловдив, ако не беше С...
10:17 / 06.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Вицепрезидентът от Първенец: Съединението е взривът на нашето бъл...
09:07 / 06.09.2025
Лъчезар Богданов: Заплатите растат, приходите също, но не и бюдже...
10:02 / 06.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
11:24 / 04.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:03 / 05.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Съединението и празник на Пловдив
Природни стихии
131 години от Съединението на България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: