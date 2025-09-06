Нери Терзиева приживе: От всички наши национални егоизми, най-малък е този на пловдивчани

© Текст от 2020 г. на покойната Нери Терзиева за Деня на Съединението, който винаги ще бъде актуален.



"От всички наши национални егоизми, най-малък е този на пловдивчани. Но какво означава "малък егоизъм“? В свят, в който всеки се стреми към слава, внимание и признание, смирението е почти революционно.



В Деня на Съединението пловдивчани демонстрират рядко срещана способност: да се откажеш доброволно от титлата "столица“. Те позволяват институциите на обединената държава да се преместят в 14-хилядната кална София, освобождават писателите и журналистите от ангажимента да пишат за града си и приемат, че новите правила, още неясни, ще дойдат отвън. Дори италианските архитекти, повикани да строят Пловдив, биват уведомени, че приоритет е София.



Тук се крие едно чудо, което рядко забелязваме: способността да бъдеш велик, без да крещиш за това. Пловдивчани доказват, че понякога истинската сила е в отказа – в избора да поставиш общото пред личното, историята пред настоящето, смирението пред тщеславието.



А наблюдавайки днешния свят, не мога да не се замисля: колко градове, организации или хора биха могли да проявят такова спокойствие? В свят на медиен шум, на вечна надпревара за внимание и статус, отказът от центъра на прожекторите звучи почти като утопия. Може би точно това е урокът, който Пловдив дава: че величието не винаги се крие в грандиозни проекти, а в търпението и умението да се живее с уважение към историята, обществото и другите.



И може би затова Денят на Съединението има смисъл и днес – не просто като историческа дата, а като пример за гражданска мъдрост. Че понякога величието се проявява в тихата готовност на един град да приеме съдбата си с грация и без фанфари".



Известната българскса журналистка си отиде от този свят на 2 юни 2022 година.