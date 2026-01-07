ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Неописуема мъка за Димитър Кърнев: Мило сестриче, да е светъл вечният ти път
Мило сестриче! Да е светъл вечният ти път, и да бъдеш винаги себе си, каквато беше и тук..
С любов и трудности роди и отгледа три прекрасни създания, и знам, че и отгоре, като небесна орлица ще бдиш над тях винаги.
Знам, и че те ще оправдаят всички твои усилия и надежди, и ще бъдат добри и достойни човеци.
Цял живот се опитвах да те пазя, но накрая не успях. Бог да те прости, мила и скъпа Гугу.
За всички нейни, и наши общи приятели: ще я изпратим на осми януари, четвъртък, от 13 ч., в църквата "Света София".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Банкер: Никакви такси не се изискват за хората, които не са клиен...
08:28 / 07.01.2026
Лекар: Имуностимулантите увеличават риска от грип, ако имате темп...
08:36 / 07.01.2026
Исторически ден за българските пенсионери
08:00 / 07.01.2026
НИМХ с лоша прогноза за 7 януари
08:03 / 07.01.2026
Ивановците да почерпят! Празнуват обаче и още няколко интересни и...
00:05 / 07.01.2026
Доц. Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на евроз...
23:08 / 06.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS