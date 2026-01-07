Неописуема мъка за Димитър Кърнев: Мило сестриче, да е светъл вечният ти път

© Фейсбук Тъжна вест съобщи създателят на групата D2 Димитър Кърнев. Снощи той обяви в личния си фейсбук профил следното:



Мило сестриче! Да е светъл вечният ти път, и да бъдеш винаги себе си, каквато беше и тук..



С любов и трудности роди и отгледа три прекрасни създания, и знам, че и отгоре, като небесна орлица ще бдиш над тях винаги.



Знам, и че те ще оправдаят всички твои усилия и надежди, и ще бъдат добри и достойни човеци.



Цял живот се опитвах да те пазя, но накрая не успях. Бог да те прости, мила и скъпа Гугу.



За всички нейни, и наши общи приятели: ще я изпратим на осми януари, четвъртък, от 13 ч., в църквата "Света София".