Автомобил, който не се произвежда от една година, се превърна в неочакван лидер по продажби на нови превозни средства в България през май. Традиционната справка за регистрациите в КАТ показва, че пазарът на нови превозни средства в страната продължава да расте устойчиво и уверено върви към отчитането на нова рекордна година.

Анализът на пазарните процеси към 31 май разкрива още, че се наблюдават и исторически най-високи пазарни дялове при покупката на електромобили, както и при моделите на китайски производители.

Забравен модел изскочи на върха през май

Най-продаваната нова кола на българския пазар през май е била Renault Megane Sedan, от която са отчетени точно 221 регистрации. В това събитие нямаше да има нищо необичайно, ако въпросният модел не беше спрян окончателно от производство още през изминалата година. За първите четири месеца на годината у нас бяха регистрирани едва 2 бройки от него. Оказва се, че добавените през май 221 седана всъщност представляват закъсняло изпълнение на сключена по-рано голяма корпоративна сделка.

Компанията Renault се отказа от произвеждания в Испания хечбек Megane още през 2024 г. като част от глобалния си стратегически план Renaulution. Версията седан, която се сглобяваше в Турция, остана на конвейера още една година, но след това също беше спряна и от миналата есен не се предлага официално от вносителя на марката в България.

Ето и как изглежда челната десетка на най-продаваните модели у нас през май:

Renault Megane – 221

Toyota Corolla – 205

Hyundai Tucson – 133

Mazda 3 – 128

Dacia Duster – 125

Aeolus Shine – 105

Dacia Bigster – 101

Toyota C-HR – 96

Toyota Hilux – 86

Renault Clio – 84

Българският автомобилен пазар гони нов исторически рекорд

Напук на предварителните прогнози на експертите, че след приемането на еврото миналогодишният бум ще отмине, регистрациите на нови автомобили в България продължават да растат. До края на май у нас са регистрирани общо 22 850 превозни средства, което е с 6% повече спрямо същия период на миналата година, останала в историята като най-силната за българския пазар.

Рекорден е и делът на изцяло електрическите автомобили, който вече достига 8.7% от общия пазар. Основна причина за това е рязкото поскъпване на горивата, което е насочило както големите корпоративни клиенти, така и частните купувачи към машини на ток.

Засилена инвазия на китайските марки у нас

Интересът към автомобили, дело на китайски марки, също бележи непрестанен ръст. Към края на май техният общ пазарен дял в България достига 7.5%, при положение че в края на април е бил 6.8%, а в края на март – 5.9%. Вече цели четири бранда от Китай са преминали границата от 1% пазарен дял. Това са Forthing (1.5% дял с 349 регистрации), Dongfeng (1.4% с 317 регистрации), Great Wall (1.1% с 250 регистрации) и Geely (1.1% с 240 регистрации).

В списъците на КАТ се откриват общо 18 различни китайски марки, като 3 от тях не се внесени официално и става дума за частен внос. В близките месеци в България предстои официалният дебют на още минимум пет автомобилни бранда от Китай – Zeekr (собственост на Geely), XPeng, Hongqi, както и Lepas и Ebro (и двете управлявани от Chery).

Разместване при лидерите и възход за премиум сегмента

При представянето на отделните марки Toyota запазва лидерската си позиция с общо 2507 регистрирани нови автомобила, отчитайки скромно увеличение от 1% на годишна база. В същото време основният ѝ конкурент Skoda записва сериозен спад от 15%, равняващ се на 2245 автомобила. На следващите места по продажби се нареждат марките Volkswagen, Renault, Hyundai, Dacia, Kia и Citroen.

Немският производител BMW бележи ръст от 15%, което го прави не просто най-продаваната премиум марка в страната, но му позволява да изпревари Ford и да заеме престижното девето място в общото класиране. Интересен факт е, че от петте марки с най-голям ръст на годишна база, първите четири са изцяло китайски (MG, Dongfeng, Great Wall, Geely), а петата позиция се заема от Volvo. Най-значителни спадове в продажбите записват Dacia (-31%) и Renault (-24%), където имаше пауза в предлагането в началото на годината заради смяна на поколенията на ключови модели, а също Audi (-20%) и Ford (-18%).

Кросоувър на Opel е моделът с най-голям ръст

При прегледа на отделните модели най-голям скок в броя на регистрациите отчита Opel Frontera, пише automedia.investor.bg. По това време миналата година кросоувърът едва започваше да навлиза на българския пазар, поради което сега записва феноменален ръст от 2382%.

Четирицифрено нарастване в продажбите се наблюдава и при Dongfeng Aeolus Shine (1808%), както и при френския Citroen C3 Aircross (1363%). Моделите Volvo XC60, Dacia Bigster, Mazda 3, Renault 5, Fiat Doblo и Renault Symbioz също се представят отлично, увеличавайки своите регистрации между 4 и 7 пъти в сравнение с миналогодишните резултати.